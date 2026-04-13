ראש ממשלת הונגריה הנבחר פטר מגיאר ערך היום (שני) מסיבת עיתונאים ראשונה מאז ניצחונו ההיסטורי בבחירות, במהלכה התייחס באופן מפורט ליחסים בין הונגריה לישראל ולקהילה היהודית במדינה.

"באשר ליחסים בין ישראל להונגריה: אני יכול לומר שיש קשר מיוחד בין ישראל להונגריה", מסר מגיאר. "רבים מחברינו ההונגרים חיים בישראל, ורבים מאזרחי ישראל מגיעים לכאן להונגריה. יש קהילה יהודית חזקה מאוד בהונגריה, אחת הגדולות באירופה, שחיה בשלווה וביטחון, לשמחתנו".

מגיאר הבהיר כי תחת ממשלתו תמשיך הונגריה לפעול כ'אצבע בסכר' של האיחוד האירופי בנושאים הקשורים לישראל. "הונגריה תמשיך לגלות אפס סובלנות לכל צורה של אנטישמיות", הדגיש, והוסיף כי ממשלתו תמשיך לחסום החלטות באיחוד האירופי המכוונות נגד ישראל.

עם זאת, מגיאר סייג את דבריו והבהיר כי כל החלטה תיבחן באופן פרטני על בסיס הנסיבות הספציפיות שלה. הצהרה זו מעידה על גישה מאוזנת יותר מזו של קודמו ויקטור אורבן, שנהג לחסום באופן אוטומטי כמעט כל החלטה אירופית הקשורה לישראל.

בנושא רגיש במיוחד, הודיע מגיאר כי בכוונתו להחזיר את הונגריה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. כזכור, אורבן החליט אשתקד לפרוש מהארגון בעקבות צו המעצר הבינלאומי שהוצא נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.