נתניהו ומגיאר: "נמשיך את הקשר המיוחד"

נתניהו ואורבן, אילוסטרציה

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (רביעי) שיחת טלפון ראשונה עם ראש ממשלת הונגריה הנבחר פטר מגיאר, בה הובעה הכוונה לשמר את הקשר המיוחד בין שתי המדינות גם לאחר המהפך הפוליטי בבודפשט. השיחה, שהוגדרה בלשכת ראש הממשלה כ"חמה", התמקדה בהמשכיות השותפות האסטרטגית שנבנתה לאורך השנים.

על פי ההודעה שפורסמה, מגיאר הבהיר כי בכוונתו להמשיך את היחסים ההדוקים בין הונגריה לישראל שאפיינו את תקופת קודמו. במהלך השיחה, הזמין ראש הממשלה הנבחר את נתניהו להשתתף בטקס חגיגי לציון 70 שנה ל"מרד ההונגרי", מחווה המעידה על הרצון לשמר את הקשר האישי והמדינתי. נתניהו הגיב בחיוב להזמנה והשיב בהזמנה נגדית למפגש ממשלות בירושלים (G2G), מתוך כוונה לעגן את השותפות במסגרת פורמלית. ראש הממשלה הביע את ביטחונו שהיחסים החמים שאפיינו את התקופה עם ראש הממשלה היוצא ויקטור אורבן ימשיכו גם בתקופת כהונתו של מגיאר. כחלק מהמהלכים המעשיים, סיכמו שני המנהיגים כי שרי החוץ של המדינות ייפגשו בהקדם על מנת לדון בהמשכיות היחסים ההדוקים ולתאם את המהלכים הדיפלומטיים הבאים. מהלך זה מעיד על הרצון לתרגם את ההצהרות הכלליות לצעדים קונקרטיים.

המנצח פטר מדיאר

רקע: הקשר המיוחד עם הונגריה

כידוע, הונגריה תחת הנהגתו של אורבן הפכה לאחת מבעלות הברית הקרובות ביותר של ישראל באירופה. אורבן נחשב ל'אצבע בסכר' של האיחוד האירופי בנושאים הקשורים לישראל, וחסם החלטות שנתפסו כעוינות למדינת היהודים. הוא אף אירח את נתניהו בבודפשט למרות צו המעצר הבינלאומי שהוצא נגדו.

עם זאת, מגיאר כבר הבהיר במסיבת העיתונאים הראשונה שלו כי בכוונתו להחזיר את הונגריה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ממנו פרש אורבן. הצהרה זו מעוררת שאלות לגבי אופי היחסים העתידיים, אם כי מגיאר הבטיח להמשיך לחסום החלטות אירופיות נגד ישראל תוך בחינה פרטנית של כל מקרה.

בקהילה היהודית בהונגריה, אחת הגדולות באירופה, עוקבים בדריכות אחר התפתחויות אלה. הרב שלמה כובש מ"איגוד קהילת שומרי תורה" כבר שיגר מכתב אישי למגיאר בו הביע תקווה כי "ביטחון ייחודי זה יישמר ואף יתחזק בעתיד". תקופת אורבן אכן נחשבה ל'תור הזהב' של הקהילה היהודית בהונגריה, עם פתיחת בתי כנסת חדשים והשבת נכסים שהולאמו.

השיחה בין נתניהו למגיאר מהווה צעד ראשון בבחינת אופי היחסים החדשים. בעוד ישראל מעוניינת לשמר את הקשר האסטרטגי עם בודפשט, נותרה השאלה כיצד יתנהל הדיאלוג לאור השינויים במדיניות ההונגרית הצפויים תחת ההנהגה החדשה.