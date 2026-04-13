דובר הקרמלין: לא נברך את מדיאר על ניצחונו בהונגריה

בעוד מנהיגי אירופה ממהרים לברך את פטר מדיאר על ניצחונו ההיסטורי בבחירות בהונגריה, הקרמלין בוחר להישאר בשתיקה מתוחה. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב הבהיר היום (שני) כי רוסיה לא תשלח ברכות למנהיג האופוזיציה שהצליח להדיח את ויקטור אורבן אחרי 16 שנות שלטון.

"לא נברך את מדיאר על ניצחונו", מסר פסקוב בתדריך לעיתונאים במוסקבה. "הונגריה נמצאת כעת ברשימת המדינות הלא ידידותיות שלנו". הדובר הרוסי הוסיף כי מוסקבה תעקוב אחר התפתחות המצב במדינה האירופית, אך נמנע מלהרחיב בפרטים נוספים.

ההצהרה הרוסית מגיעה על רקע המהפך הדרמטי בהונגריה, שם זכתה מפלגת 'טיסא' של מדיאר ב-138 מושבים מתוך 199 בפרלמנט, הישג חסר תקדים המעניק לה רוב של יותר משני שלישים. אורבן, שנחשב לאחד מבעלי הברית הקרובים ביותר של פוטין באירופה, התקשר אישית לברך את יריבו והודה בהפסד הכואב.

יצוין כי בניגוד לרוסיה, מנהיגי אירופה מיהרו לברך את מדיאר. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הצהירה כי "לבה של אירופה פועם הלילה חזק יותר בהונגריה", בעוד נשיא צרפת עמנואל מקרון התקשר באופן אישי למנהיג המנצח. גם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ מסר ברכותיו והביע ציפייה ל"שיתוף פעולה למען אירופה חזקה".

המשבר היחסים

הסירוב הרוסי לברך את מדיאר משקף את החשש במוסקבה מפני התרחקות הונגריה מהקרמלין. בעוד אורבן שמר על קשרים הדוקים עם רוסיה גם במהלך המלחמה באוקראינה, מדיאר הבהיר במהלך הקמפיין כי בכוונתו לחזק את הקשרים עם האיחוד האירופי ולהתרחק מהשפעתה של מוסקבה.

כפי שדווח בעבר, הונגריה נמצאת תחת חשד באיחוד האירופי בשל דליפות מידע לרוסיה. שר החוץ ההונגרי פטר סיירטו אישר כי הוא בקשר קבוע עם שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב, אף במהלך דיונים רגישים של האיחוד האירופי. על רקע זה, מדינות אירופה החלו להתעלם מהונגריה בדיונים מסוימים, מחשש לדליפות למוסקבה.