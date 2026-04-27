הפסיד את הבחירות. ויקטור אורבן ( צילום: שאטרסטוק )

טלטלה כלכלית פוקדת את הונגריה בשבועות האחרונים, כאשר מעגל מצומצם של אילי הון המקורבים לראש הממשלה היוצא ויקטור אורבן ממהרים להעביר את נכסיהם והונם אל מחוץ לגבולות המדינה. התופעה, שנחשפה על ידי העיתון הבריטי "גרדיאן", מתרחשת על רקע התבוסה הכבדה שספגה מפלגת פידס בבחירות שהתקיימו ב-12 באפריל, כאשר היא צנחה מ-135 מושבים ל-52 בלבד.

על פי הדיווח, המבוסס על מקורות בכירים במפלגת השלטון היוצאת, מטוסים פרטיים עמוסים בשלל ממריאים כל העת מנמל התעופה בווינה, בעוד אחרים ממהרים להשקיע את נכסיהם במדינות רחוקות. בין היעדים המועדפים נמנים איחוד האמירויות הערביות, סעודיה, עומאן, אוסטרליה וסינגפור - מדינות שלא סביר שיסכימו להסגיר אזרחים הונגרים בעתיד. מעגל מצומצם שצבר הון עתק מאז עלייתו לשלטון בשנת 2010, מעגל קטן של נאמנים למפלגת פידס ולאורבן אישית צבר הון אדיר, בין השאר הודות לשליטתם המתרחבת בכלכלת המדינה ובזכייה בחוזים לתשתיות ציבוריות. כעת, עם עלייתו הצפויה של ראש הממשלה הנבחר פטר מדיאר לשלטון בחודש הבא, נרשמת תופעה רחבת היקף של בהלה בקרב אותם עשירים. מפתיע: נשיא המדינה המוסלמית הזכיר מיוזמתו את ה'ציון' החסידי דוד הכהן | 17:09 על פי החשיפה, לפחות שלושה חברים במעגל הפנימי של אורבן החלו כבר להעביר את נכסיהם לחו"ל. העיתון הבריטי מציין כי בין הצפויים לעזוב את המדינה גם משפחתו של לורינץ מסארוש, אחד מחבריו הקרובים ביותר של אורבן, שעבר מעבודה כמתקין גז למעמד של האיש העשיר ביותר בהונגריה - הישג שהתאפשר במידה רבה הודות לזכייה בחוזי רכש ציבוריים.

המנצח פטר מדיאר ( צילום: מתוך חשבון הטוויטר שלו )

מדיאר: "עצרו את הפושעים"

ראש הממשלה הנבחר פטר מדיאר, שזכה בניצחון היסטורי עם 138 מנדטים מתוך 199 בפרלמנט, יצא בהצהרות חריפות נגד התופעה. ברשתות החברתיות הוא האשים כי "אוליגרכים המקורבים לאורבן מעבירים עשרות מיליארדי פורינט לאיחוד האמירויות הערביות, לארצות הברית, לאורוגוואי ולמדינות רחוקות אחרות".

מדיאר לא הסתפק בתיאור המצב אלא פנה באופן ישיר ופומבי לתובע הכללי, למפקד המשטרה ולראש רשות המסים בקריאה "לעצור את הפושעים" ו"לא לאפשר להם להימלט" למדינות שלא סביר שיסכימו להסגירם בהמשך. לדבריו, מקורבים ל"פידס" מנהלים מרוץ להגנה על עושרם מהדין וחשבון שהם עשויים להידרש לתת על-ידי ממשלתו העתידית.

התמונה המצטיירת מעידה על חששות עמוקים בקרב מי שהונם תפח בעשור וחצי האחרון הודות לשלטון אורבן. אישים רמי-דרג הנחשבים מקורבים לראש הממשלה היוצא אף בוחנים אפשרות לקבל ויזה בארה"ב, בתקווה למצוא עבודה במוסדות המקושרים לתנועת MAGA של דונלד טראמפ.

מרוץ נגד הזמן

כעת, עתידם של אותם מיליארדרים ושל כספי הציבור ההונגרי תלוי ביכולת של רשויות האכיפה לפעול לפני חילופי השלטון הרשמיים. השאלה המרכזית היא האם הרשויות יצליחו לעצור את גל ההברחות לפני שהנכסים יימצאו מחוץ להישג ידם של החוק ההונגרי.

המהפך הפוליטי בהונגריה, שבו אורבן אף הודיע כי לא יאייש את מושבו בפרלמנט לאחר 26 שנים רצופות, מסמן את סיומו של עידן שלם. כעת, עם כניסתו הצפויה של מדיאר לתפקיד, נראה כי התקופה בה מעגל מצומצם של מקורבים נהנה מהטבות כלכליות עומדת להסתיים - אך השאלה היא האם הם יצליחו לשמר את הונם מעבר לים.

הדיווח בעיתון "גרדיאן" מבוסס על שני מקורות במפלגת "פידס" של אורבן, המאשרים את הדינמיקה של נטישת הספינה הטובעת מצד בעלי המאה. התופעה מעידה על חוסר אמון עמוק בקרב המקורבים ביכולתם לשמר את מעמדם ונכסיהם תחת השלטון החדש.