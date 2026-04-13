מדיאר: "לא נעצור פרישה מבית הדין בהאג"

ראש ממשלת הונגריה החדש פטר מדיאר קיים היום (שני) את מסיבת העיתונאים הראשונה שלו מאז הניצחון ההיסטורי בבחירות, ובמהלכה התייחס למדיניות החוץ של הונגריה ביחס לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. מדיאר הבהיר כי "לא ניתן לעצור את תהליך הפרישה מבית הדין הפלילי הבינלאומי", אך הוסיף כי ממשלתו תפעל להצטרף מחדש למוסד.

ההצהרה מגיעה על רקע המהפך הדרמטי שחל בהונגריה, כאשר מפלגת 'טיסא' של מדיאר זכתה ב-138 מושבים מתוך 199 בפרלמנט, הישג חסר תקדים המעניק לה רוב של יותר משני שלישים. אורבן, שכיהן כראש ממשלה 16 שנה רצופות, התקשר אישית לברך את יריבו והודה בהפסד הכואב. יצוין כי ההצהרה של מדיאר מעלה שאלות בנוגע למדיניות החוץ החדשה של הונגריה כלפי ישראל. כידוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בהונגריה לפני כשנה, למרות צו המעצר שהוציא נגדו בית הדין הפלילי הבינלאומי. אורבן, שנחשב לאחד מבעלי הברית הקרובים ביותר של ישראל באירופה, אפשר את הביקור ואף קיבל את נתניהו בכבוד רב. המהלך של מדיאר להצטרף מחדש לבית הדין בהאג עשוי לשנות את היחסים בין הונגריה לישראל. בניגוד לאורבן, שהתנגד בתוקף לצווי המעצר נגד נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, מדיאר מסמן קו מדיניות שונה המתיישר עם האיחוד האירופי.

נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, שהתעמתה עם אורבן בשנות שלטונו, הצהירה בעקבות הניצחון: "לבה של אירופה פועם הלילה חזק יותר בהונגריה. הונגריה בחרה באירופה". גם נשיא צרפת עמנואל מקרון וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ מיהרו לברך את מדיאר ולהביע ציפייה לשיתוף פעולה הדוק.

מנגד, הקרמלין בחר להישאר בשתיקה מתוחה. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב הבהיר כי רוסיה לא תשלח ברכות למנהיג האופוזיציה שהצליח להדיח את אורבן. "לא נברך את מדיאר על ניצחונו", מסר פסקוב. "הונגריה נמצאת כעת ברשימת המדינות הלא ידידותיות שלנו".

בישראל, שר החוץ גדעון סער בירך את מדיאר על ניצחונו, תוך שהוא מודה לאורבן על תמיכתו בישראל לאורך השנים. עם זאת, ראש הממשלה נתניהו טרם הגיב באופן רשמי למהפך בהונגריה, כאשר גורמים פוליטיים מעריכים כי הוא בוחן את המשמעות של המדיניות החדשה על היחסים בין המדינות.

שיעור ההצבעה ההיסטורי של למעלה מ-77% מעיד על העניין העצום של הציבור ההונגרי בבחירות אלה, שנתפסו כרגע גורלי במדינה מאז סיום השלטון הקומוניסטי ב-1989. מדיאר קרא לנשיא המדינה תמאש סוליוק להעניק לו את המנדט להרכבת ממשלה, ובמהלך נועז גם דרש מהנשיא, מנשיא בית המשפט העליון ומהתובע הראשי - שמונו על ידי אורבן - להתפטר מתפקידיהם.