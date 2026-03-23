שופט צרפתי בבית הדין הפלילי בהאג התראיין לתקשורת בצרפת וסיפר על חייו לאחר הסנקציות האמריקניות | השופט תיאר מצב בו הוא לא יכול לבצע יותר עסקאות בכרטיסי אשראי, משום שכל חברות האשראי הינן אמריקניות (חדשות)
דיווחים בגרמניה מעלים שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להטיל סנקציות על בית המשפט שהרשיע את מרין לה-פן | נשיא בית המשפט בצרפת הזהיר מפני התערבות זרה, כשהוא מזכיר את הסנקציות שהטיל טראמפ על שופט בית הדין הפלילי הצרפתי שהוציא צו מעצר נגד נתניהו (בעולם)
בית הדין לערעורים של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג דחה הערב את הערעור של ישראל אשר ביקשה לתת לה הזדמנות לחקור את הטענות לפשעי מלחמה ברצועת עזה בעצמה | משרד החוץ: "כך נראית פוליטיקה במסווה של 'משפט בינלאומי'" | גורם המעורה בפרטי ההחלטה: "בסוף - זה לא ישאיר ברירה לקהילה הבין-לאומית מלבד לשנות את המוסד הזה מהיסוד"(משפט, מדיני)
הארגון "הינד רג'אב", המתמחה באיסוף מידע נגד חיילי צה"ל, דרש מבית הדין הפלילי הבינלאומי להוציא צווי מעצר לרמטכ"ל זמיר, למפקדי חיל האוויר ויחידות מודיעין בכירות – בטענה למעורבות ישירה בחיסול עיתונאים פלסטינים במהלך הלחימה בעזה מול ארגוני הטרור (בעולם)
בית הדין הפלילי בהאג הודיע הערב כי הוא אינו מבטל את צווי המעצר שהוטלו על ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, למרות בקשה ישראלית בנידון | ישראל ביקשה לבטל את צווי המעצר שהונפקו על ידי התובע קארים חאן בעקבות הטענות לחוסר סמכות (חדשות)
התובע בהאג, כרים ח'אן, ביקש להוציא צווי מעצר נוספים נגד בכירים ישראלים בתיק שמכונה "המצב בפלסטין", כך על פי דיווח בגרדיאן הבריטי אמש | על פי הדיווח, השופטים בהאג אסרו על חאן לפרסם בקשות חדשות לצווי המעצר, במטרה לאפשר הוצאת צווי מעצר נגד בכירים ישראלים, באופן שהם לא יהיו מודעים לו, עד שיצאו לחו"ל וינחתו במדינה החברה בבית הדין (מדיני, בעולם)
שר החוץ גדעון סער נאם היום את נאום ״אני מאשים״ נגד האו״ם ואונר״א - לכתבי התקשורת הזרה, בעקבות הדיון שמתחיל כעת ב״בית הדין הבינלאומי לצדק״ בהאג בעקבות חקיקת חוקי אונר״א: ״ישראל לא תקח חלק בקרקס הזה. האו"ם ואונר"א הם שצריכים לעמוד לדין. האו״ם הפך לגוף רקוב, אנטי ישראלי ואנטישמי" (עולם)
בית הדין הפלילי בהאג הודיע על ביטול ההליך הפלילי נגד רב המרצחים מוחמד דף' בעקבות הדיווח הרשמי על מותו לפני כחצי שנה | כזכור, שופטי בית הדין השוו באופן בוטה וחמור בין המחבל הרוצח - לנתניהו וגלנט והוציאו נגדם צו מעצר בגין פשעי מלחמה (בעולם)
בשבועות האחרונים נחשפו אזרחי ישראל לקרן עלומה בעולם הרודפת אחרי חיילי צה"ל המטיילים במדינות שונות בעולם ומגישות כנגדם תלונות בבתי המשפט המקומיים | מי אלה האנשים שמאחורי הקרן, ומי מממן אותה? | וגם: אלו כלים יש בידי ישראל להילחם בתופעה? | סקירה (מגזין, בעולם)
עימות סוער פרץ הבוקר (שני) בוועדת החוקה בין ח"כ אליהו רביבו לבין אב החייל החטוף נמרוד כהן, לאחר שהאחרון הודיע כי הוא פועל לקידום הוצאת צווי המעצר נגד נתניהו שלטענתו מונע עסקה מאינטרסים אישיים | ח"כ רביבו תקף את האב ואמר לו כי הוא "מכניס את בנו לעוד הרבה שנים למרתפי החמאס-דאעש" (פוליטי)
צו המעצר הבינלאומי שהטיל בית הדין הפלילי בהאג על ראש הממשלה - משפיע באופן מעשי על תכנון הנסיעות לחו"ל | לפי הדיווח בפולין, למרות שרה"מ הודיע שלא יסע להשתתף בטקס לציון 80 שנה לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ, נשיא פולין קורא לממשלתו לפעול למניעת המעצר בארצו | מלשכת נתניהו הגיבו לפרסום כי הנסיעה לא מתוכננת וגם לא התקבלה הזמנה (בעולם)
בעוד ישראל מנסה להתמודד עם הצווים שהוציא נגדה בית הדין הפלילי בהאג בדרכיה שלה, הנשיא הנבחר טראמפ נחוש "לטפל" בבית הדין כולו כולל השופטים והפרקליטים | על פי הדיווח היום (חמישי) כבר ביום השני לתפקידו (ה21 בינואר) צפוי הנשיא החדש ישן להטיל עיצומים כלכליים על מערכת בית הדין, בתקווה שזו תחזור בה מצעדיה המבישים (מדיני)