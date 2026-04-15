ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז ( צילום: shutterstock )

ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, הידוע כאחד ממבקריה החריפים ביותר של ישראל באירופה, מוצא את עצמו כעת במצב מורכב במיוחד. בעוד הוא ממשיך בקמפיין האנטי-ישראלי שלו, הוא נאלץ להתמודד עם סיבוכים משמעותיים הן בזירה הבינלאומית והן בזירה הפנימית.

ארגון 'שורת הדין' הגיש נגדו תלונה חריפה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בטענה כי ספרד סיפקה לאיראן רכיבים דו-שימושיים הקשורים לחומרי נפץ בשווי של כ-1.3 מיליון אירו. על פי התלונה, רכיבים אלו חיוניים להפעלת מטעני חבלה המשמשים את שלוחי איראן - חמאס, חיזבאללה והחות'ים - בתקיפות נגד אזרחים. התלונה מציגה את סאנצ'ס כסייען דה-פקטו לפשעי מלחמה, בטענה כי הרכיבים שסיפקה ספרד משמשים את ציר הרשע האיראני בפעולות טרור נגד אזרחים. המהלך מגיע על רקע יחסי העוינות המתמשכים בין ממשלת סאנצ'ס לבין ישראל, שכללו הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, הטלת אמברגו נשק על ישראל וכינוי המלחמה בעזה כ'רצח עם'. במקביל לסיבוך הבינלאומי, סאנצ'ס מתמודד עם משבר פוליטי חריף מבית. רעייתו, בגונה גומז, העידה לאחרונה בבית המשפט במדריד בגין חשדות לשחיתות וניצול קשרים. גומז חשודה שהשתמשה במעמדה כרעיית ראש הממשלה כדי לקדם את עסקיה הפרטיים ולהשיג חסויות לקורס אוניברסיטאי שניהלה, תוך עקיפת מכרזים ציבוריים.

ראש ממשלת ספרד - הטיל האיראני ( צילום: מאת Ministry of the Presidency. Government of Spain, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=183776935 )

איראן מנצלת את סאנצ'ס לתעמולה

כאמור, סאנצ'ס זכה לאחרונה לחיבוק חם ומפתיע מצד טהראן. סוכנות הידיעות האיראנית 'תסנים', המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה תמונות של מדבקות שהודבקו על טילים איראניים המיועדים לשיגור, המציגות את פניו של ראש ממשלת ספרד לצד מסר של תודה מהמשטר בטהראן.

על הטיל נכתב בפרסית ובאנגלית ציטוט מפיו של סאנצ'ס: 'כמובן, המלחמה הזו היא לא רק בלתי חוקית, אלא גם לא אנושית. תודה לך, אדוני ראש הממשלה'. השימוש בדמותו של מנהיג אירופי על גבי טילים, שחלקם נושאים תחמושת אשכול ומכוונים לאזורי מגורים, הוא חלק ממערכת תעמולה ולוחמה פסיכולוגית רחבה של איראן.

ישראל מחמירה את הטון

ישראל לא נשארה אדישה למדיניות העוינת של ספרד. שר החוץ גדעון סער הודיע לאחרונה על מניעת המשך השתתפותה של ספרד במרכז התיאום האזרחי-צבאי בקריית גת, שהוקם כחלק ממרכיבי תוכנית השלום האזורית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

סער הסביר את ההחלטה: 'ממשלת סאנצ'ז היא בעלת הטיה אנטי-ישראלית כל כך בוטה, עד שהיא איבדה כל יכולת לשמש כגורם מועיל ביישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ'. בנוסף, הטיל סער סנקציות אישיות נגד שתי שרות בממשלה הספרדית, כולל סגנית ראש הממשלה, בטענה ל'רטוריקה אנטישמית ואנטי-ישראלית עקבית'.

שר החוץ סער ( צילום: דוברות )

ראש הממשלה בנימין נתניהו אף הוא יצא בהצהרה חריפה, בה הבהיר כי 'לא נאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם מחיר מיידי'. נתניהו הדגיש: 'ספרד הכפישה את גיבורינו, חיילי צה״ל, חיילי הצבא המוסרי בעולם. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור'.

התנגדות פנימית וביקורת בינלאומית

למרות הסערה שעוררו דבריו ומדיניותו, סאנצ'ס ממשיך בקו האנטי-ישראלי שלו. הוא אמר לאחרונה כי 'לספרד אין פצצת אטום, אין לנו נושאת מטוסים, ואין לנו גם מכליות דלק גדולות. לבד, איננו יכולים לעצור את המתקפה הישראלית, אבל זה לא אומר שאיננו מנסים'. עד כה, ישראל לא הזכירה לו שלישראל דווקא יש, לפי פרסומים זרים, פצצת אטום.

הפרשה הפנימית של רעייתו העמיקה את הקיטוב בספרד והובילה לקריאות חוזרות ונשנות מצד האופוזיציה להתפטרות הממשלה. נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי אף קרא במהלך ביקור במדריד 'להחטיף לשודד המקומי', כשהוא מכוון לסאנצ'ס, ולפני כשנה כינה את אשתו 'מושחתת' באירוע אחר במדריד.

יצוין כי ממשלת סאנצ'ז ממשיכה בקו הסוציאליסטי שלה גם בנושאים אחרים, כאשר לאחרונה אישרה צו ממשלתי שיאפשר להעניק מעמד חוקי לכחצי מיליון מהגרים המועסקים באופן לא רשמי במדינה, בניגוד גמור למגמה האירופית של החמרת מדיניות ההגירה.