רעידת האדמה בהונגריה: מנהיג האופוזיציה בהונגריה פטר מדיאר רשם הערב (ראשון) ניצחון היסטורי על ראש הממשלה ב-16 השנים האחרונות ויקטור אורבן, ונמצא בדרכו לזכות ברוב עצום של יותר משני שלישים מהמושבים בפרלמנט.

נכון לשעה 23:00 נספרו 72.44% מהקולות, ולעת עתה הם מעניקים למפלגת "טיסה" של מדיאר הישג ענק של 138 מ-199 המושבים בפרלמנט. מפלגת "פידס" של אורבן זוכה כרגע ב-54 מושבים בלבד.

נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, הדיפלומטית הבכירה ביותר באיחוד האירופי, שאיתו הרבה אורבן להתעמת בשנות שלטונו, הצהירה בעקבות התוצאות: "לבה של אירופה פועם הלילה חזק יותר בהונגריה. הונגריה בחרה באירופה".

נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי התקשר באופן אישי לפטר מדיאר ובירך אותו על ניצחונו, וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ מסר בברכתו כי הוא מצפה ל"שיתוף פעולה למען אירופה חזקה, בטוחה ומאוחדת".

למברכים הצטרף גם יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שכתב ברשת X: "ברכות לפטר מדיאר ולמפלגת 'טיסה' על ניצחונם ההיסטורי. אני מקווה שתחת הנהגתכם היחסים בין ישראל להונגריה ימשיכו להעמיק ולהתחזק. בהצלחה!".

עם זאת, בישראל הרשמית טרם הגיבו לדרמה במדינה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחשב לידידו הקרוב של אורבן טרם התייחס להפסדו של ידידו. נזכיר כי נתניהו שלח ברכה מצולמת לויקטור אורבן כחודש בלבד לפני הבחירות, ובנו יאיר אף הופיע בבודפשט והביע בו תמיכה נלהבת.