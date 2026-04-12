הדרמה בהונגריה: ראש הממשלה ויקטור אורבן הודה בהפסד בבחירות, ובירך את המנצח הגדול פטר מדיאר | אחרי 16 שנה בשלטון, המנהיג הוותיק באירופה צפוי לעזוב את תפקידו | באירופה צוהלים: "ליבה של אירופה פועם חזק יותר בהונגריה הלילה" | יאיר לפיד מיהר לברך - נתניהו טרם הגיב (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום כי הוא זה שלחץ על ישראל לפתוח במערכה מול איראן - ולא להיפך | הנשיא הודיע היום על ניתוק הקשרים עם ספרד בעקבות סירובה לאפשר לארה"ב לעשות שימוש בבסיסיה | טראמפ מבטיח: הגל השלישי בדרך (מדיני)
שלוש המעצמות האירופאיות, צרפת בריטניה וגרמניה הצטרפו היום בתמיכה למהלך הישראלי-אמריקני באיראן, ומעבירים מסר חד לאיראנים: "הזהרנו אתכם" | באורח מעניין, בסיום ההודעה רמזו האירופאים על תמיכה בשינוי המשטר בטהרן (מדיני)
רגע של הומור דיפלומטי בוועידת הביטחון במינכן, כשקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, עקץ את ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, בנושא הברקזיט | אמירה שהצחיקה את הנוכחים ושברה את הקרח לפני הדיונים הרציניים מול האיום הרוסי (חדשות בעולם)
נשיא צרפת עמנואל מקרון נתפס שוב ברגע מביך, כאשר נשיא גרמניה וראש ממשלת בריטניה התעלמו ממנו באופן די בוטה | בזמן שנכנס לחדר לביצוע תמונות פוטו-אופ עם מנהיגי ה-E3, נראים הגרמני והבריטי מצחקקים ביניהם תוך התעלמות מוחלטת מנוכחותו של מקרון (בעולם)
קנצלר גרמניה פרידריך מרץ העריך היום כי ימיו של המשטר באיראן ספורים, דברים שאמר בפומבי במהלך ביקור שלו בהודו | מדובר באמירה דרמטית מצד מנהיג מערבי שמכיר היטב את המודיעין העדכני ביותר על המתרחש באיראן בימים אלו (בעולם)
קנצלר גרמניה יגיע לביקור מדיני בישראל במהלך חודש דצמבר הקרוב | במהלך הביקור, ייפגש הקנצלר עם ראשי המדינה ועם משפחות חטופים ושורדי שבי | מדובר בביקור ראשון של ראש מדינה אירופית זה זמן רב, וגם בביקור ראשון שלו בישראל מאז נבחר בפברואר השנה ונכנס לתפקידו כקנצלר (מדיני)
קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הדהים את ישראל ביום שישי האחרון, כשהודיע על הטלת אמברגו נשק חלקי על ישראל | הקנצלר התראיין היום לתקשורת הממלכתית, במהלך הדברים ניסה להסביר את המהלך, אשר לפי הדיווחים גרם להלם גם בסביבתו (חדשות)
סוכנות הידיעות 'רויטרס' הקדישה היום כתבה ראשית לשינוי הטון שנשמע מצד גרמניה כלפי ישראל, ולא במובן החיובי | כבר אמש אמר הקנצלר מרץ שהוא "לא מבין", למרות שעדיין תלויה במשרדו תמונה של מחבלי חמאס פושטים על חוף זיקים | וזה מה שהגיב השגריר הישראלי בגרמניה לביקורת (חדשות)