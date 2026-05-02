בצל המתיחות ביחסים בין המדינות בשל הביקורת של הקנצלר פרידריך מרץ על המלחמה עם איראן, ובמיוחד ההתבטאות שלו מהשבוע לפיה "איראן משפילה את ארצות הברית במלחמה", הפנטגון הודיע כי 5,000 חיילים אמריקנים המוצבים בגרמניה ישובו לארצות הברית בהוראת שר המלחמה האמריקני פיט הגסת'.

גורמי ממשל אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי הוצאת החיילים החלקית מגרמניה נועדה בצורה מפורשת להיראות כעונש על דברי הקנצלר ועל סירובה של גרמניה להתגייס לעזרת ארה"ב במלחמה.

על פי הודעת הפנטגון, בתהליך שיימשך בין חצי שנה לשנה שלמה יוצאו מגרמניה 5,000 חיילים – מדובר רק ב-14% מ-36,000 החיילים שהוצבו שם נכון לסוף 2025 – ובנוסף ארה"ב תבטל תוכנית להציב בשטח גרמניה יחידה חדשה לשיגור רקטות ארוכות-טווח, יחידה שהצבתה נתפסה כמרכיב קריטי במאמצים לחזק את ההרתעה מפני תוקפנות רוסית עתידית כלפי חברות נאט"ו.

הפחתת הכוחות המשמעותית - שתתבצע בהדרגה במשך בין חצי שנה לשנה - היא תגובה לכך שגרמניה לא סייעה לארצות הברית במלחמה עם איראן. כבר ביום חמישי איים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא יצמצם את כמות הכוחות האמריקנים בגרמניה.

מרץ, שתמך בתחילת המלחמה בצעדיהן של ישראל וארצות הברית התהפך ואמר שלוושינגטון "אין אסטרטגיה". אובדן הכוח העיקרי של צבא ארצות הברית שמוצב בבסיס חיל האוויר "ראמסטיין" שבגרמניה היא מכה מבחינת הקנצלר, שמוביל תהליך להתעצמות צבא גרמניה.

בביקורו של המנהיג הגרמני בוושינגטון בתחילת המלחמה, הבטיח לו נשיא ארצות הברית להשאיר את הכוחות הקיימים במקומם. מאז, זרמו הרבה מים בנהר, וההתבטאות החריגה של הקנצלר תעלה לו באובדן כוח הרתעה חשוב מול הרוסים.

שתי מדינות נוספות שעל הכוונת של הנשיא האמריקני הן ספרד ואיטליה, עליהן הוא איים היום בצעד דומה ברקע הביקורת שהן השמיעו על המלחמה באיראן.