"אומה שלמה מושפלת בידי איראן": המנהיג האירופי במסר לטראמפ

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אמר כי הנהגת איראן “משפילה את ארצות הברית”, בכך שהיא גורמת לבכירים אמריקאים לנסוע לדיונים בפקיסטן ואז לעזוב ללא תוצאות. כך לפי דברים שנשא היום (שני) בפני סטודנטים בעיר מרסברג שבגרמניה.

לדבריו, “האיראנים הם כמובן מיומנים מאוד במשא ומתן, או ליתר דיוק, מיומנים מאוד בלא לנהל משא ומתן, בכך שהם נותנים לאמריקנים לנסוע לאיסלמבאד ואז לחזור שוב בלי שום תוצאה”. הוא הוסיף כי “אומה שלמה מושפלת על ידי ההנהגה האיראנית, במיוחד על ידי מה שמכונה משמרות המהפכה, ואני מקווה שזה יסתיים מהר ככל האפשר”. מרץ גם אמר כי אינו רואה איזו אסטרטגיית יציאה מיישמת ארצות הברית במלחמה מול איראן, אמירה שהדגישה לפי הדיווח מתחים בין וושינגטון לבין בעלות בריתה בנאט״ו באירופה, שכבר קיימים סביב סוגיות נוספות כמו אוקראינה.

בהתייחס למצב האזורי אמר כי יש תחושה שהמעצמות האירופיות לא היו שותפות להתייעצויות לפני תחילת הפעולות האמריקאיות והישראליות נגד איראן בסוף פברואר, וציין כי הביע את ספקותיו ישירות בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאחר מכן. לדבריו, “אם הייתי יודע שזה יימשך כך חמישה או שישה שבועות ויחמיר בהדרגה, הייתי אומר לו זאת בצורה עוד יותר תקיפה”.

מרץ השווה את המצב גם למלחמות קודמות של ארצות הברית בעיראק ובאפגניסטן, ואמר כי המצב הנוכחי משפיע כלכלית על גרמניה. לדבריו, “זה עולה לגרמניה הרבה כסף, הרבה כספי משלם המיסים והרבה כוח כלכלי”.

בנוסף התייחס למצב במצרי הורמוז ואמר כי יש סימנים לכך שהם הוטמנו במוקשים באופן חלקי, וכי גרמניה הציעה לשלוח ספינות לפינוי מוקשים באזור.