טראמפ מגיב להפסד אורבן בהונגריה: 'היה חבר שלי'

הפסיד את הבחירות. ויקטור אורבן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (שלישי) לראשונה להפסדו הדרמטי של ויקטור אורבן בבחירות בהונגריה, במילים שמעידות על הקשר האישי שנרקם בין שני המנהיגים. "הוא היה חבר שלי", מסר טראמפ בהתייחסות לראש הממשלה ההונגרי שהודח אחרי 16 שנות שלטון. "זו לא הייתה הבחירה שלי, אבל הוא היה חבר שלי, אדם טוב".

טראמפ בחר להתמקד בהישגיו של אורבן בתחום ההגירה, נושא המצוי בליבת האג'נדה הפוליטית שלו עצמו. "עשה עבודה טובה בנושא ההגירה", הדגיש הנשיא האמריקני. "הוא לא נתן לאנשים לבוא ולהרוס את המדינה שלו כמו שקרה באיטליה". דבריו משקפים את ההערכה האמריקנית למדיניות ההגירה הנוקשה שנקט אורבן, שהפכה אותו לדמות שנויה במחלוקת באירופה אך זכתה לתמיכה מצד שמרנים בארה"ב. מהפך היסטורי בהונגריה כזכור, מפלגת 'טיסא' של פטר מגיאר זכתה בניצחון מוחץ עם 138 מושבים מתוך 199 בפרלמנט ההונגרי, הישג חסר תקדים המעניק לה רוב של יותר משני שלישים. אורבן, שכיהן כראש ממשלה במשך 16 שנה רצופות, התקשר אישית לברך את יריבו והודה בהפסד הכואב. להנחותם בדרך ישרה | הרבי מתולדות אהרן כינס את מורי הדרך של החתנים הצעירים חיים רוזנבוים | 17:53 המהפך בהונגריה מגיע בעיתוי מורכב עבור ממשל טראמפ, שראה באורבן בעל ברית אסטרטגי חשוב באירופה. בניגוד למרבית מנהיגי האיחוד האירופי, אורבן תמך בעקביות במדיניות החוץ האמריקנית ונחשב לאחד מבעלי הברית הקרובים ביותר של טראמפ ביבשת. יצוין כי הקרמלין בחר שלא לברך את מגיאר, כאשר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוv הבהיר כי "הונגריה נמצאת כעת ברשימת המדינות הלא ידידותיות שלנו".

נשיא רוסיה, פוטין. ( צילום: Shutterstock )

השלכות על הקהילה היהודית

בקהילה היהודית בהונגריה, אחת הגדולות באירופה המונה למעלה מ-100,000 יהודים, עוקבים בדריכות אחר השינוי הפוליטי. בתקופתו של אורבן חוותה הקהילה תור זהב: בתי כנסת וקהילות חדשות נפתחו, הודות להשבתם של בתי כנסת שהולאמו על ידי הנאצים והקומוניסטים. הרב שלמה כובש מ'איגוד קהילת שומרי תורה' שיגר מכתב אישי למגיאר בו הביע תקווה כי "ביטחון ייחודי זה יישמר ואף יתחזק בעתיד".

מגיאר הבהיר במסיבת העיתונאים הראשונה שלו כי ממשלתו תמשיך לחסום החלטות באיחוד האירופי המכוונות נגד ישראל, אך הוסיף כי כל החלטה תיבחן באופן פרטני. בנוסף, הוא הודיע על כוונתו להחזיר את הונגריה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, מהלך שעשוי לשנות את היחסים עם ישראל לאור צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו.