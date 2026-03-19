במקום לתקוף: מקרון הצרפתי מציע הפסקת אש חלקית | כל הפרטים 

נשיא צרפת עמנואל מקרון וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר התייחסו היום (חמישי) בנפרד למלחמה באיראן.

שתי המדינות האירופאיות שהקפידו להרחיק את עצמן מהמלחמה באיראן, תוך נקיטת עמדה "הגנתית בלבד", הבהירו פעם אחר פעם כי יסרבו לקחת חלק בפתיחת מצרי הורמוז או בתקיפה באיראן.

מקרון הציע היום לאיראן וארה"ב להגיע להסכם זמני על הימנעות מתקיפת אתרי אנרגיה - לאחר שאיראן המשיכה במהלך השבוע לתקוף כאלה בסעודיה ובקטאר.

"הגיע הזמן לפתוח נתיב להרגעת הסלמה ולשמירה על יציבות במזרח התיכון. צרפת קוראת ליישום מיידי של מורטוריום על תקיפות המכוונות נגד תשתיות אזרחיות, בין אם קשורות למים או לאנרגיה. יש להשיב את חופש וביטחון הניווט, אמר מקרון.

יש לציין כי מדבריו של מקרון נשמע שהפסקת האש לא תחול למעשה על מצרי הורמוז, גם אם קרא למעבר חופשי במקום.

"ככל שהאזור נכנס לתקופה של חגיגות דתיות התחדשות, על הרוחות להירגע ולהפסיק את הלחימה כדי לתת סיכוי לפתרון בר-קיימא במשא ומתן", אמר נשיא צרפת.

ראש הממשלה הבריטי גינה את התקיפה האיראנית על מתקני אנרגיה: "אני מגנה בכל תוקף את התקיפה האיראנית הלילה על מתקן גז קטרי.

אנו פועלים לקראת פתרון מהיר למצב במזרח התיכון, לטובת העם הבריטי - כי אין ספק שסיום המלחמה הוא הדרך המהירה ביותר להפחית את יוקר המחיה".

הדברים נאמרים לאחר עלייה משמעותית במחירי הדלק באירופה, ובעלייה קיצונית עוד יותר במחיר הגז שהכפיל מתחילת המלחמה.

ישראל ממשיכה לשמר מחיר נמוך לגז בעקבות המאגרים הטבעיים בהם היא מחזיקה.