השגריר הישראלי נפגש עם לה פן: סוף החרם על הימין הצרפתי

דגלי צרפת וישראל ( שאטרסטוק )

בצעד דיפלומטי חריג המבטא שינוי קיצוני במדיניות החוץ הישראלית, אישרה שגרירות ישראל בצרפת היום (חמישי) כי השגריר יהושע זרקא קיים פגישה רשמית עם מארין לה פן, מנהיגת מפלגת הימין הקיצוני. מדובר בשבירת חרם ארוך שנים שהטילה ישראל על המפלגה בשל שורשיה האידיאולוגיים והתבטאויות אנטישמיות של מייסדה.

המפגש, שנערך בחשאי ביום רביעי, נחשף לראשונה בכלי התקשורת הצרפתיים. בהודעת האישור שמסרה השגרירות לעיתון לה פריזיאן צוין כי "שגריר ישראל בצרפת יהושע זרקא נפגש עם מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה-פן". הצעד מגיע על רקע היחסים הקפואים בין ירושלים לפריז, שהחלו להידרדר עם פרוץ המלחמה בשמחת תורה תשפ"ד. "לא רוצים לראות את הצרפתים מתערבים" ההתקרבות הדיפלומטית לימין הצרפתי מתרחשת בעיתוי מדויק - בעוד שגריר ישראל בוושינגטון תוקף בחריפות את המעורבות הצרפתית במשא ומתן עם לבנון. שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, הבהיר השבוע כי "אין ספק שאנחנו לא רוצים לראות את הצרפתים מתערבים במשא ומתן הזה", והוסיף כי "הם לא נחוצים. אין להם השפעה חיובית, במיוחד לא בלבנון". הדברים החריפים משקפים את הזעם הישראלי על מדיניותו של נשיא צרפת עמנואל מקרון, שהשתייך למחנה המרכז-שמאל וגילה עוינות כלפי ישראל לאורך כל תקופת המלחמה. בירושלים הוחלט כי הגיע הזמן "לשבור ימינה" - לקיים קשרים עם הימין הצרפתי שמגלה עמדות ידידותיות יותר כלפי המדינה.

מעורבות שלילית. מקרון ( צילום: שאטרסטוק )

מעבר מהיר מחרם לשיתוף פעולה

עד לאחרונה נמנעה ישראל מכל קשר עם לה פן ומפלגתה, בשל העבר האנטישמי של מייסד המפלגה, ז'אן מארי לה פן. אולם בשנה האחרונה ניכרת התחממות ביחסים, שכללה גם ביקור של יו"ר המפלגה המכהן בישראל, ז'ורדן ברדלה, שצפוי לרשת את מקומה של לה פן בעתיד.

המפגש מתרחש בזמן שלה פן עצמה מתמודדת עם משבר משפטי - הרשעה במעילה בכספי האיחוד האירופי, עונש שעשוי למנוע ממנה להתמודד בבחירות לנשיאות ב-2027. מקורב למפלגה כינה את ההליכים נגדה "גזר דין של הדמוקרטיה בצרפת", ולה פן נמצאת בהליכי ערעור בניסיון לבטל את גזר הדין.

השינוי במדיניות הישראלית משקף הבנה כי הימין הצרפתי, שעבר תהליך של ניקוי מדימויים אנטישמיים, הופך לכוח פוליטי משמעותי שאי אפשר להתעלם ממנו. בעוד מקרון ממשיך בקו עוין כלפי ישראל, הימין הצרפתי מציג עמדות תומכות יותר במדינת היהודים - מציאות שמובילה את ירושלים לשקול מחדש את יחסיה הדיפלומטיים.

יצוין כי היחסים בין ישראל לצרפת נמצאים בשפל חסר תקדים, כאשר ירושלים מבקשת להרחיק את פריז מכל מעורבות במשא ומתן האזורי. הפגישה עם לה פן מהווה מסר ברור למקרון - ישראל לא מוכנה עוד לקבל את העוינות הצרפתית בשתיקה, והיא מחפשת שותפים חדשים במפה הפוליטית של צרפת.