צרפת העניקה היום (שלישי) את עיטור צלב האבירות של לגיון הכבוד ללוחמי יחידת ה-BRI, יחידת העילית של משטרת צרפת למלחמה בטרור ובפשיעה חמורה.

העיטור, שנחשב לדרגת ההוקרה הגבוהה ביותר שמעניקה הרפובליקה, ניתן לחברי היחידה במסגרת טקס ממלכתי שנערך בפריז בהשתתפות צמרת הממשל והמשטרה.

במהלך הטקס נשא דברים נשיא צרפת, עמנואל מקרון, אשר שיבח את פועלם של הלוחמים במבצעים המורכבים שביצעו לאחרונה. מקרון פנה ללוחמים ואמר כי "האומץ שלכם והמסירות שלכם להגנה על אזרחינו הם המצפן של הרפובליקה. אתם חומת המגן האחרונה אל מול הטרור והפשיעה החמורה".

הענקת העיטור ליחידה כולה משקפת את ההערכה הציבורית והממשלתית לתפקוד הלוחמים באירועי קיצון ובמניעת פיגועים בשטח המדינה. לגיון הכבוד, אשר נוסד במקור על ידי נפוליאון בונפרטה, מוענק לאנשי כוחות הביטחון המפגינים גבורה יוצאת דופן תוך סיכון חייהם למען שלום הציבור.

יחידת ה-BRI מתמחה בשירותי חיפוש והתערבות, ופועלת תחת משרד הפנים הצרפתי במקרים של בני ערובה, פשיעה מאורגנת וטרור.