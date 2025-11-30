הג'יהאד האיסלאמי איתר שרידים של חטוף חלל שהוחזק על ידי ארגון הטרור בצפון מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, כך על פי דיווח ערבי שאין לו אישור ממקור אחר | כזכור, גופותיהם של 3 חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק (חדשות)
לאחר השבתו וזיהויו של סהר ברוך הי"ד, ניתן לספר פרטים נוספים על המבצע הכושל של סיירת מטכ"ל לחילוצו | הלוחמים פרצו לבית אבל מחבלי חמאס השיבו אש, והצליחו בחסות יידוי רימונים לברוח עם גופתו | לאחר 755 בשבי, גופתו הושבה היום (חדשות)
שלושה שבועות לאחר טבח שמחת תורה, לפני שנתיים בדיוק, החלה כניסת כוחות צה"ל לתמרון הקרקעי ברצועת עזה, בתום שבועות של כתישה אווירית על יעדי טרור ומחבלים | הלוחמים פשטו על תשתיות הטרור ברחבי הרצועה, וחיסלו מאות מחבלים, תוך תיאום עם חיל האוויר | הפעילות הקרקעית כללה גם מבצעים לחילוץ חטופים | כעת, צה"ל חושף תיעודים חדשים מהלחימה הקרקעית ברצועה במהלך השנתיים האחרונות • צפו (צבא)
אחרי שנתיים של מלחמה ושובם של החטופים האחרונים, נחשפים לראשונה רגעים דרמטיים ממבצעי חילוץ שנעצרו שנייה לפני הביצוע – וגם מאלה שהסתיימו באסון | גורם ביטחוני: “המודיעין לא היה אף פעם ודאי. החלטות התקבלו לפעמים בשניות – בין חיים למוות" | משפחות התנגדו למבצעי חילוץ צבאיים (חדשות)
בזמן שהמערכת הצבאית נערכת לפעילות עצימה בעזה, משפחות חטופים פנו לאחרונה לבכירי הדרג הצבאי בבקשה חריגה כי "גם אם תהיה הזדמנות לחלץ את חטופינו - אל תעשו זאת במבצע צבאי" | במקביל, דווח כי גובר הלחץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו לדון שוב בעסקה לשחרור החטופים - לפני הכניסה לעיר עזה (בארץ)
גופתו של אלון וייס הי"ד הובאה ממרכז רצועת עזה, לאחר מאמץ מודיעיני מתמשך בהובלת פיקוד הדרום, אמ״ן ושב״כ| המודיעין למבצע הגיע בימים האחרונים מחקירות שב״כ של מחבלים שנלכדו | גורם ביטחוני תיאר: "המבצע הצליח גם בזכות עבודה מודיעינית בשטח ‘עוין מאוד’ ברצועה” | מאמצים לזיהוי החלל הנוסף (בארץ)
לילה היסטורי: ארה"ב תקפה בלב איראן - טראמפ: "תודה לנתניהו"| אחרי התקיפה בפורדו: מטח כבד מאיראן - לעבר ישראל | במבצע מיוחד: חולצו גופותיהם של שלושה חטופים מהרצועה | מבצע 'פטיש חצות' בלב איראן: התגובות בארה"ב ובעולם | החל ממחר: בפיקוד העורף אישרו להפעיל טיסות יוצאות לחו"ל | ארי כהן מסכם לך את החדשות הדרמטיות והחשובות של היום (חדשות היום)
החלל החטוף הנוסף שחולץ ביום רביעי בשבוע שעבר מחאן יונס, הוא אביב אצילי, חבר כיתת הכוננות של ניר עוז | אצילי נחטף מהקיבוץ על ידי מחבלי הג'יהאד האיסלאמי | במבצע הושבה גם גופתו של החלל החטוף יאיר יעקב (בארץ)
"גורם בכיר" הוציא לפני זמן קצר הודעה לתקשורת, בה הוא התייחס לשחרור ששת החטופים בפעימה אחת במקום שתיים, ותקף את ראשי השב"כ והמוסד שהיו אמונים עד עתה על המשא ומתן | מי שמיהר לגונן עליהם הוא ראש האופוזיציה יאיר לפיד (חדשות בארץ)