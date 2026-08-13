התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה ( צילום: מסך )

תופעה אסטרונומית נדירה התרחשה אתמול, יום רביעי (י"ד באב תשפ"ו), מעל שמי אירופה. ליקוי חמה מלא חצה את צפון האוקיינוס האטלנטי, איסלנד וחלקים מספרד, בעוד שבמדינות רבות נוספות ברחבי היבשת ניתן היה לצפות בליקוי חלקי. מאז אירוע זה, מוצפות רשתות התקשורת בתמונות מרשימות שצולמו על ידי צלמים מקצועיים, תיירים ותושבים מקומיים שתיעדו את המחזה.

מסלול הליקוי החל באזור הארקטי שברוסיה, המשיך צפונה לכיוון גרינלנד ואיסלנד, ומשם התקדם דרומה אל חצי האי האיברי. בספרד עבר נתיב הליקוי המלא ממערב המדינה לכיוון הים התיכון, והעניק למיליוני צופים הזדמנות יוצאת דופן לראות את הירח מסתיר כליל את דיסקת השמש. השיא הדרמטי של התופעה הגיע כאשר הירח כיסה את השמש כמעט במלואה. תוך זמן קצר השתנתה התאורה בצורה ניכרת, הטמפרטורה ירדה והאור הטבעי נעלם, כאשר סביב הירח נותרה גלויה עטרת השמש – אותה הילה עדינה וזוהרת המקיפה את השמש ואשר ניתן לראותה בבירור אך ורק בזמן ליקוי חמה מלא.

התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה - צילום: רשתות חברתיות התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:09

בספרד הורגשה התופעה בעוצמה יוצאת דופן. הרשויות והתקשורת המקומית התכוננו מראש לאירוע, ואנשים רבים הגיעו לנקודות תצפית מיוחדות – חופים, גבעות ואתרים היסטוריים – כשהם מצוידים במשקפי הגנה מיוחדים לצפייה בשמש. תצלומים שהגיעו מערים כמו סן סבסטיאן, בורגוס ולה ריוחה תיעדו את הרגע שבו הירח כיסה את השמש ואת השיבה ההדרגתית של האור.

גם במדינות שבהן הליקוי לא היה מלא נרשמו מראות יוצאי דופן. בצרפת, גרמניה, שווייץ וצ'כיה צפו תושבים בשמש כשהיא מוסתרת בחלקה, ורבים תיעדו את המראה באמצעות מצלמות וטלפונים ניידים. בפריז, למשל, ניתן היה לראות את הליקוי החלקי מעל שער הניצחון המפורסם.

התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה - צילום: רשתות חברתיות התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:24

האירוע היה מיוחד במיוחד עבור תושבי אירופה, שכן מדובר בליקוי החמה המלא הראשון שניתן היה לראות מחלקי אירופה היבשתית מאז שנת 2006 – פער של כעשרים שנה.

אחד הגורמים שהפכו את הליקוי למרשים במיוחד היה מיקומה של השמש בשמיים בספרד. השמש הייתה נמוכה יחסית, סמוך לקו האופק, ולכן התמונות שצולמו שילבו את דיסקת השמש המחשיכה עם נופים, מבנים ואתרים היסטוריים. כך נוצרו תצלומים שבהם הירח השחור נראה על רקע שמיים שהפכו לפתע לחשוכים, כאשר סביבו בוהקת עטרת השמש.

התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה - צילום: רשתות חברתיות התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:18

גם ברשתות החברתיות החלו להצטבר במהירות תיעודים של צופים. משתמשים מספרד וממדינות נוספות שיתפו תמונות שצילמו בעצמם, וחלקם תיארו את הרגע שבו הסביבה החשיכה ואת השינוי המפתיע באווירה במהלך הליקוי. היו גם גולשים שבשעות המוקדמות יצרו תיעודים של "ליקוי מלאכותי" בהומור.

בסופו של דבר, תוך דקות ספורות חזרה השמש להאיר את השמיים במלוא עוצמתה. אולם התמונות והתיעודים שנשארו מהאירוע הפכו את ליקוי החמה של שנת 2026 לאחד המראות האסטרונומיים המרשימים ביותר שנצפו באירופה בשנים האחרונות.