בעוד מנהיגים במערב מתמודדים עם ביקורת על ניסיונות הסתרה בודדים, הפך נשיא רוסיה ולדימיר פוטין את הטעיית הציבור בנוגע למקום שהייתו למערכת מתוחכמת ביותר.

צמחייה נובלת במשרד הנשיאותי, חדרים זהים שהוקמו בערים מרוחקות ורכבות מיוחדות הנוסעות על מסילות סודיות - כל אלה מהווים חלק ממערך הסתרה מורכב המקיף את פעילותו היומיומית של המנהיג הרוסי.

כפי שפורסם בעיתון הניו יורק טיימס, עיתונאים החוקרים את פעילות הקרמלין נאלצו לפתח דרכי חקירה יצירתיות במיוחד. הם עקבו אחר קצב קמילת העלים של עציצים המופיעים ברקע לשכתו של פוטין, במטרה לברר האם פגישותיו המשודרות בטלוויזיה אכן התקיימו במועד המוצהר. שינויים פתאומיים במצב הצמחייה שברקע הצילומים העלו כי פגישות רבות שודרו בסדר שונה מזה שבו צולמו למעשה.

בקרב עיתונאים ברוסיה אף נוצר כינוי מיוחד לאותן פגישות המוקלטות מראש ומשודרות באיחור של ימים או שבועות כדי ליצור רושם של פעילות שוטפת: "שימורים". עבור הנשיא הרוסי, הסתרת מיקומו המדויק והצגת לוח זמנים מעוות לציבור הפכו לעניין שבשגרה.

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פוטין הורה לצייד את מעונותיו השונים ברחבי המדינה במשרדים הזהים זה לזה בכל פרט, כולל בפרברי מוסקבה ובאתר הנופש בסוצ'י. ההבדלים היחידים בין החדרים השונים מצטמצמים לפרטים זעירים כגון מיקום ידיות דלתות או תפרים בקירות, דבר המונע מצופים לזהות באיזה אזור במדינה הוא שוהה בכל רגע נתון.

נוסף על המשרדים הכפולים, התגלה כי מערך האבטחה הנשיאותי מפעיל רכבת משוריינת מיוחדת המוסווית כרכבת נוסעים רגילה, אך כוללת מתקני כושר, ספא ואמצעי תקשורת מוצפנים. עבור רכבת זו הוקמו מסילות מיוחדות ותחנות סודיות בסמוך למעונותיו. בשנים האחרונות אף החל שימוש בשיירות רכב מוגברות ברחובות מוסקבה המשמשות כהסוואה בלבד.

העיתונאי החוקר מיכאיל רובין ציין כי הבדיות הממשלתיות בנוגע למקום שהייתו של הנשיא הן עניין יומיומי ברוסיה. "הבנתי שהתדמית הציבורית של פוטין מומצאת, זה שקר מוחלט מהתחלה ועד הסוף", הבהיר. העיתונאית פרידה רוסטמובה הסבירה כי שקרים רשמיים לגבי מיקום הנשיא הם "פשוט יום שלישי רגיל" במערכת השלטון הרוסית.

אמצעי ההטעיה הללו עמדו במרכז הדיון הציבורי בעקבות הביקורת שספג הבית הלבן על הסתרת החלפת מטוסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במהלך טיסה סודית בטורקיה. עם זאת, עיתונאים העוקבים אחר הקרמלין מדגישים כי הניסיונות האמריקניים להסתיר מהלכים חיוורים לעומת המנגנון הרוסי.

כפי שאמר רובין על ההשוואה בין המדינות: "בהשוואה לרוסיה, זה משחק ילדים". הוא סיכם את השוואת סגנונות המנהיגות והסודיות סביב המנהיגים ואמר כי "פוטין במובן הזה הוא דמות קריקטורית שלקחה את כל מה שקורה סביבה לנקודת האבסורד. טראמפ, כך נדמה לי, רק מתחיל לנוע בכיוון הזה".

היקף השליטה במידע וההרחקה של התקשורת ברוסיה מגיעים לממדים שלא ניתן לתפוס במערכת הפוליטית האמריקנית. הלחץ הביטחוני והבידוד הגבירו את מעטה המסתורין לשיאים חדשים, כאשר מסמכי מודיעין פנימיים מצביעים על ירידה בפופולריות של הנשיא הרוסי בקרב הציבור.