בעיירה קינגספורט שבמדינת טנסי שבארצות הברית, המונה כ-58 אלף תושבים, נותרת התמיכה בנשיא דונלד טראמפ חזקה ויציבה. נתון זה בולט במיוחד לאור הירידה בשיעורי התמיכה הארצית בנשיא, שהגיעו לרמה של 32 אחוזים בלבד, בעקבות העלויות הכלכליות והמערכה הממושכת באיראן.

במקום פועל מפעל התחמושת Holston, המתמחה בייצור חומרי נפץ המיועדים לטילי פטריוט ולמערכות נשק כבדות נוספות. בעוד המערכה במזרח התיכון משפיעה על מחירי הדלק והמזון ברחבי ארצות הברית, תושבי העיירה רואים בייצור הביטחוני ובמדיניות הצבאית צורך לאומי חיוני.

תושבים רבים מצדיקים את הפעילות הצבאית באיראן ורואים בה אמצעי מניעה הכרחי. דיוויד קארטר, בן 66, הסביר: "כל הסיבה שאנחנו הולכים לשם, ואנחנו שומרים על הכל תחת שליטה שם, היא כדי שלא יהיה לנו את זה על מפתן ביתנו".

ג'יימס קמפר, בן 63, אמר בשיחה עם רשת BBC: "בכנות, אני חושב שעלינו להפוך אותם למגרש חנייה ולא לדאוג לגבי זה יותר". פאם רובינסון, בת 65, הביעה עמדה דומה: "אם הוא יכול למנוע ממישהו להשיג פצצה גרעינית, אז אני בעד זה".

התושבים אינם מייחסים לטראמפ אחריות להתייקרות המחייה, אלא רואים במגבלות המערכת הפוליטית גורם משמעותי. דניאל אוברסטריט, בן 53, ציין לגבי המפעל המקומי: "המפעל יעבוד ללא קשר לאם אנחנו במלחמה או שאנחנו לא במלחמה. זה מה שזה".

אוברסטריט הוסיף והעריך את מעמדו של הנשיא: "הנשיא הוא באופן בסיסי בובה של הקונגרס והסנאט. הידיים שלו קשורות, עד גבול מסוים". רובינסון הוסיפה: "הוא עשה דברים טובים בחלק מהדברים; אני חושבת שהוא צריך לבדוק את היועצים שלו ולראות בחלק מהדברים", והוסיפה: "אני חושבת שמייעצים לו לא נכון בחלק מהדברים".

ויליאם בוגל, בן 75, אמר: "אני יודע שהוא רוצה שהמדינה תשגשג". לגבי אופי הקהילה המקומית הוא ציין: "אנחנו גרים במקום נהדר, ואם אתה לא שמרני, אל תבוא לכאן. כי אתה לא תתאים. אבל אם אתה שמרני, בוא לכאן, ואנחנו נחבק אותך".

לצד הרוב השמרני המוצק, נשמעים קולות בודדים של שינוי בקרב צעירים מקומיים. מרי הרון, בת 21, ציינה: "אני רואה שינוי בתמיכה... זה די נדיר בסביבה הזו".

אמילי וילאלפנדו, בת 21, הסבירה: "הרבה מהאנשים שגדלנו איתם פשוט אימצו את הדעות של ההורים שלהם. וכעת כשאנחנו גדלים, יש לנו יותר אחריות. הכלכלה משפיעה עלינו הרבה יותר".