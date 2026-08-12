פרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בבירת אוסטריה מתפתחת לכיוון בלתי צפוי: ממצאים שעלו מבדיקות משטרתיות ומודיעיניות מקיפות בישראל ובחו"ל מעלים אינדיקציות ראשוניות המצביעות על כך שהשתיים ככל הנראה לא נחטפו, אלא בחרו לעזוב את מקום שהייתן מרצונן תוך תכנון קפדני מראש.

כך עולה מדיווח שפורסם הערב (יום רביעי) על ידי כתב Ynet לירן תמרי. על פי הדיווח, במסגרת המאמצים המודיעיניים והטכנולוגיים המשותפים של גורמי אכיפה בארץ ובחו"ל, נבדקת כעת אינדיקציה לפיה במכשירים הסלולריים של האם ובתה בוצעה מחיקה מכוונת של נתוני מיקום והיסטוריה דיגיטלית. הממצאים מצביעים על כך שפעולות אלו החלו להתבצע כבר מספר ימים לפני שאבדו עקבותיהן.

בנוסף לפעולות הטכנולוגיות שבוצעו מראש, בוחנים גורמי החקירה אינדיקציה משמעותית נוספת: השתיים הצטיידו, עוד בטרם היעלמותן, בסכום כסף ניכר במזומן. נתון זה מחזק את ההערכה שמדובר בהיערכות מתוכננת ולא באירוע פתאומי או בכפייה.

ההערכות החדשות עולות בקנה אחד עם ההודעה הרשמית של משטרת וינה, שמסרה כי בשלב זה לא קיימת אינדיקציה לביצוע עבירה פלילית בפרשה. דובר המשטרה המקומית הבהיר שהחוקרים אינם מזהים כעת סימנים לחטיפה או לאירוע אלים, כפי שדווח בעיתון "קרונן צייטונג" האוסטרי.

על פי הדיווחים, נפתחו בירורים מקיפים הכוללים בדיקות שוטפות מול בתי חולים באזור, תוך תיאום הדוק ועבודה משותפת עם הנציגות הדיפלומטית והקונסוליה הישראלית. ממצאים מודיעיניים הצביעו על כך שהשתיים, ששומרות שבת, נראו לאחרונה במהלך השבת בסביבת תחנת רכבת עירונית בווינה – אזור הומה המצוי בסמוך לפארק ציבורי.

לצד הממצאים החדשים, המשטרה ממשיכה להפעיל סביב השעון חדרי פיקוד מיוחדים בישראל ובחו"ל. מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, כינס הערכת מצב מיוחדת ומקיפה שהתמקדה במאמצים הנמשכים לאיתור השתיים.

בדיון השתתפו בכירים בסגל הפיקוד של המשטרה, ביניהם ראש אגף החקירות והמודיעין, ראש חטיבת המודיעין, נציגי משטרת ישראל הפועלים בחו"ל וכן אנשי חדר הפיקוד המודיעיני הפועל במדינה שבה אירעה ההיעלמות. בתום הערכת המצב הנחה המפכ"ל להקצות את מלוא המשאבים והאמצעים הנדרשים, ללא מגבלה, לקידום החקירה והאיתור.

במקביל, נציגים נוספים מטעם גופי האכיפה עושים את דרכם לווינה כדי לתגבר את הצוותים בשטח, לסייע בחקירה ולהביא לפתרון התעלומה. כזכור, השתיים שוחחו עם קרוביהן ביום שישי לפני כניסת השבת ודיווחו שהכול בסדר, אך מאז אבדו עקבותיהן. הדירה בווינה שבה שהו נמצאה ריקה לחלוטין, והשתיים לא התייצבו להמראת טיסת החזרה לארץ.