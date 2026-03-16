דו"ח חדש חושף נסיגה דרמטית של כמעט כל הקרחונים במדינה במהלך השנתיים האחרונות - תוצאה של חורף חמים ודל בשלגים וקיץ קיצוני במיוחד | החוקרים מזהירים: הקרחונים מאבדים את צורתם ואת יציבותם, וההשלכות על משק המים, האנרגיה והתיירות עלולות להיות מרחיקות לכת (בעולם)
לקוחה שנסעה עם ענקית הלואו קוסט ריינאייר ותבעה מהחברה פיצויים, הצליחה לעקל מטוס של החברה לאחר שקיבלה צו הוצאה לפועל מבית המשפט | בחברה מכחישים: "כל התיאורים של עיקול שגויים עובדתית וכי לא עוקלה אף טיסה" | הסיפור המלא (תעופה)
מדד השלום העולמי פרסם את רשימת המדינות הבטוחות בעולם - ואלו שפחות | באופן לא מפתיע, אחרי מלחמה בשבע חזיתות, ישראל ניצבת במקום לא מחמיא במיוחד, ובכל זאת שוברת שיא אחד שאף מדינה אחרת לא "זכתה" לו | מדד האושר שהתפרסם במרץ שעבר, מעלה תמונת מצב מעניינת בנוגע למדינה היהודית הקטנה, והאם אושר קשור בהכרח למצב ביטחוני? | באיזו מדינה תוכלו להשאיר תינוק ללא השגחה - ומה גורם לאירים להרגיש טוב כל כך? (מגזין כיכר)
צעד ענק לאוטונומיה האווירית באירופה: ה-S-300 של חברת שיבל (Schiebel) עבר בהצלחה ניסויי טיסה בבורדו. המסוק הבלתי מאויש, שמסוגל להמריא ולנחות אנכית בתנאי שטח קיצוניים, הציג עליונות במערכות הניווט והשליטה (בעולם)
הפרלמנט האוסטרי אישר חוק האוסר על בנות מתחת לגיל 14 ללבוש רעלות מוסלמיות בבתי הספר | קבוצות זכויות אדם הביעו ביקורת חריפה על החוק | שר החינוך כריסטוף ווידרכיר ציין כי בנות צעירות נתקלות בלחצים הולכים וגוברים מצד משפחותיהן שמכתיבים להן מה ללבוש "מסיבות דתיות" (בעולם)
בצעד דרמטי ומשמעותי עבור הנוסע הישראלי, חברת הלואו-קוסט ההונגרית וויז אייר הודיעה ביממה האחרונה כי תסגור את הבסיס שלה בווינה, אוסטריה, במהלך החורף הקרוב | המהלך יביא גם לביטול הקו הפופולארי מתל אביב, ועשוי להביא לזינוק במחירי הטיסות לאוסטריה (תעופה)
במהלך השבועות האחרונים תוגברה האבטחה סביב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, בעקבות איום מאיראן | לפי הדיווח, יחידת העילית של שירותי הביטחון האוסטריים שומרת על ראש הסוכנות שממוקמת בווינה, לאחר שסוכנות המודיעין במדינה קיבלה מידע על איום כלפיו (בעולם)
מנהיגי מפלגות ימין אירופאיות שהתכנסו באוסטריה קראו לחיזוק התמיכה בישראל, תוך שהם מותחים ביקורת נוקבת על נשיא צרפת, עמנואל מקרון, בגין מדיניותו הפיוסיתב כלפי איראן והיעדר תגובה משמעותית לגל האנטישמיות הגואה במדינה (בעולם)
אב ובנו מישראל נהרגו בהרי האלפים באזור טירול, בן נוסף שהיה איתם בטרק, לא נפגע | האב החליק על האדמה הרטובה בטרק סטובאי. בנו, כנראה ניסה לתפוס אותו ובשלב זה שניהם נפלו מגובה רב של מאות מטרים אל מותם (בעולם)
במסיבת עיתונאים משותפת שקיים שר החוץ גדעון סער עם מקבילתו שרת החוץ האוסטרית, התייחס לשאלת הפסקת המלחמה עם חמאס והדגיש: "מצפה ממדינות אירופה לאמץ את מודל ויטקוף שכולל שחרור חטופים" | "ישראל מעוניינת להרחיב את הסכמי אברהם גם עם לבנון וסוריה, הגולן יישאר חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל״ (מדיני)
בוקר אחרי אירוע הירי בו נהרגו עשרה בני אדם בבית ספר בעיר גראץ, האוסטרים עדיין מחפשים תשובות | עד כה לא ברור מה גרם ליורה בן ה-21 לפתוח באש לעבר תלמידים ומורים, בעוד התושבים עדיין מנסים מעכל את התוצאות הטרגיות של הפיגוע | במקביל, פרטים חדשים מהתקרית נחשפים (בעולם)
בתוך אירופה התוססת והרועשת, בין המדינות, נחבאת הנסיכות הקטנה, העשירה והיפה שנהנית מאיכות חיים ועושר בלתי רגיל של כל התושבים | היא אחת המדינות שמסתדרת בלי צבא ואחוז הפשיעה בה כל כך נמוך שגם לשוטרי המדינה אין הרבה מה לעשות (מגזין)
חרדים תושבי וינה שבאוסטריה, קידמו ברוב כבוד את האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, שהופיע בהדרו לפניהם לראשונה מאז התעטר בכתר ההנהגה הק' | האדמו"ר העושה דרכו בימים אלו לעיר הבירה לונדון, שם ישהה בשבוע הקרוב לטובת מוסדותיו הק', עצר לאתנחתא קצרה בעיר וערך סעודת ראש חודש לפני נגידי הקהילה המקומית | צפו בתיעוד (חסידים)
קואליציה תלת-מפלגתית מחליפה את הימין הקיצוני
לאחר תקופת ההמתנה הארוכה בתולדות אוסטריה | אוסטריה הקימה היום ממשלה חדשה בראשות השמרנים, הסוציאל-דמוקרטים והליברלים, בעוד מפלגת ה-FPO נותרת באופוזיציה (חדשות, בעולם)