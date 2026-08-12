אירוע דרמטי התרחש ביער ביאלובייז'ה שבפולין, כאשר תייר מקומי ניצל בנס מתקיפה של ביזון אירופי ענק. האירוע אירע לאחר שהתייר התקרב לחיה הפראית במרחק קרוב מדי.

הביזון הסתער על התייר והפילו ארצה, כפי שמתועד בסרטון שצילם צלם הטבע גרז'גוז' רינסקי. בתיעוד ניתן לראות את הביזון עומד מעל התייר השוכב, כאשר בכל ניסיון של התייר לקום על רגליו, החיה מתקרבת אליו שוב ומפילה אותו. רינסקי קרא לתייר להישאר שוכב במקומו ולא לנוע, ולאחר מכן התקרב עם רכבו כדי לאפשר לתייר להימלט פנימה.

התייר הצליח בסופו של דבר להגיע לרכב ולהינצל. על פי דברי אשתו של הצלם, התייר נפצע באופן קל בשוק וסבל ממספר חבלות.

רינסקי, שהציל את התייר, הבהיר כי אין להאשים את הביזון על התנהגותו. "האיש היה למעשה בר מזל, משום שהחיה הזו הייתה רגועה למדי. יש כאלה אגרסיביים הרבה יותר", אמר הצלם.

יצוין כי זהו לא המקרה הראשון מסוגו בתקופה האחרונה. לפני זמן קצר אירע מקרה דומה בפארק הלאומי ילוסטון שבארצות הברית, שם ביזון הסתער על אדם, השליך אותו לגובה של כשניים וחצי מטרים וגרם לו לפציעה קשה.