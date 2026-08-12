בין הזמנים השחור לא עוצר גם בערב ראש חודש אלול ואתמול בשעות הלילה התרחשה תאונה חזיתית בכביש 383 סמוך לבית שמש, תאונה שגבתה את חייהם של שני נהגים. האחד - הרב מאיר תורג'מן זכרו לברכה, אברך בן 42 תושב בית שמש.

בתוך כך, בתחילת השבוע, הגיעה ידיעה קשה מארצות הברית. אברך צעיר מישיבת בי אם ג'י לייקווד, בן 24 בסך הכל, נמצא במצב קריטי לאחר אירוע טביעה בבריכת שחיה. נכון לשעות אלו הרופאים עדיין נלחמים על חייו. שמו המלא לתפילה - האברך דניאל ברוך בן הדסה אורית, לרפואה שלמה ומהירה בתוך שאר חולי ישראל.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים מהאירועים הקשים.

נזק בלתי הפיך

מחקר מקיף שנערך על ידי רשות המסים בנושא היטלי המס על המשקאות הממותקים חושף נתונים מעניינים על ההשפעה של גזירות ליברמן בתקופת ממשלת השינוי של בנט ולפיד על המגזר החרדי ויוקר המחיה. כזכור, המס שהטיל ליברמן על המשקאות הממותקים בוטל בערך שנה ורבע אחרי שהוטל, אבל הממצאים מעלים כי גם היום - שנים אחרי ביטול המס, הנזקים ממנו עדיין קיימים.

כל הפרטים ותוצאות המחקר המדהים - במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם. צפו.

הרצ"פניקים חוזרים לכבישים

רצף ההפגנות האלימות כלפי חרדים המזוהים עם דרבון גיוס חרדים לצה"ל - גייסים בלע"ז, נמשך גם אתמול עם הפגנה סוערת במיוחד שנערכה בבני ברק. הפעם - היעד של ההפגנה היה ברחוב הקישון בעיר, סמוך ונראה למרכז נתיבים.

בתוך כך - פלג הרצ"פניקים חוזר לכבישים אחרי תקופת התאוששות מהאלימות אותה ספגו בהפגנה המפורסמת שנערכה בשמונה בבוקר בכביש גהה. הערב, בשעה 5 אחר הצהריים יצאו מאות תלמידיו של הגאון רבי צבי פרידמן להפגנת מחאה ענקית במחאה נגד מעצרו של תלמיד ישיבת הקיבוץ במושב בית מאיר משה שטיינר.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים והתיעודים מכל הזירות השונות.

מצגת כלא 10

אלפי חסידי ויז'ניץ התכנסו אתמול בערב לכינוס חיזוק עצמתי ומרגש במיוחד - בו נכח והשתתף האדמו"ר מויז'ניץ בעצמו. הכינוס נערך באופן חריג - בבית המדרש הגדול של חסידות גור ברחוב ירמיהו.

המעמד נפתח במופע אמנותי מרגש של ילדי "אידיש נחת" מארה"ב, שהציגו את מסירות הנפש ללימוד התורה. בהמשך הציגו החסידים מיצג מיוחד של "כלא 10", בו נראה חסיד יושב כבול בשרשראות כשהוא עוסק בתורה.

כל הפרטים והתיעודים המרתקים - מופיעים במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם. צפו.

מפגן של עוצמה יהודית

למעלה מרבבת תלמידי ישיבות השתתפו באירוע של איחוד בני הישיבות שנערך באמפי פארק הערוני בבית שמש. על בימת הכבוד ישבו גדולי ישראל ורבני בית שמש, במופע חיזוק ואחדות נדיר וחריג לכבודם של לומדי התורה.

כל הפרטים, התיעודים מהתכניות, המופעים המוזיקלים והרשמים מהאירוע שהתאפיין באופן חריג בסדר מופתי - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו בהנאה.