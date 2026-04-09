האדמו"ר מוויז'ניץ

שנה אחרי הטיפול המורכב בלוס אנג'לס, האדמו"ר מויז'ניץ רומם את אלפי החסידים בטיש נעילת חג בלתי נשכח • מרגעי השיא: שירת ההמנון "יש בורא עולם" שהפכה לסמל האמונה של החסידות, והמחול המיוחד של פרחי החסידים • וגם: המחווה הנדירה לבעלי המאפייה שדחו את מכירת החמץ לחצות הלילה בהוראת הרבי (חסידים)
בעקבות דברות קודש נוקבים שנשא האדמו"ר מויז'ניץ השבוע נגד הנהירה לחמץ בצאת החג, הובילו את הנהלת 'מאפיית ויז'ניץ' להחלטה דרמטית • השנה, מכירת הלחמניות המפורסמת לא תיפתח לקהל הרחב בצאת החג • "לא יאה למהר לקנות את מה שלא מזכירים בפסח" • כל הפרטים על המהפכה (חרדים)
ברגעים מרוממים בחצות היום של ערב פסח, אפה הרבי מויז'ניץ את ה"מצה שמורה", כשהוא מפקח מקרוב על ההידורים • במעמד השתתפו רק תורמי המפעל הגדול של 'קמחא דפסחא • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מהאווירה המרוממת (חסידים)
ביום הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, נחוגה הניח האדמו"ר מויז'ניץ תפילין לנכדו הבחור משה יהושע הגר - הנקרא על שם זקנו האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זצ"ל. בנו של חתנו, הרה"צ רבי ברוך הגר | לפני תפילת שחרית הניח האדמו"ר את התפילין לנכדו כנהוג. לאחר התפילה ערך הרבי טיש 'לחיים', במהלכו פצח בריקוד עם חתן המצוות, לאחר מכן עברו החסידים להגיש דורון דרשה לחתן המצוות (חסידים)
במעמד חסידים ואוהדים שציינו ביראה את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע, נשא בנו האדמו"ר מויזניץ משא קודש מעורר לבבות | בבכיות שליש עורר רחמים על המצב הביטחוני והאסון הקשה בבית שמש, ופנה אל אביו הקדוש שיעתיר בעד הכלל והפרט תחת כיסא הכבוד | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ ימריא ביום ראשון הקרוב לסדרת טיפולים רפואיים קצרה בגרמניה, ממנה הוא צפוי לשוב למעונו לקראת שבת קודש | המסע הרפואי הנוכחי מגיע לאחר טיפול דומה שנערך בקיץ האחרון בגרמניה, הליך מורכב שעבר האדמו"ר בלוס אנג'לס לפני כשנה, וסדרת טיפולים בישראל – במהלכם שהה האדמו"ר בדירה שנשכרה עבורו במושב אורה הסמוך | כלל ישראל ממשיכים להעתיר לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ ציינו השבוע י"ד שנים להסתלקותו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, בצל בנו הגדול, ממלא מקומו, האדמו"ר מויז'ניץ • במהלך השולחן הטהור ערך האדמו"ר סיום הש"ס שנלמד ע"י קהל החסידים • ביום ההילולא התוועדו אלפי הבחורים למעמד "תורתו אמת" בראשות בני האדמו"רים מסלונים, תולדות אברהם יצחק וקרעטשניף | בצהרי היום פקד האדמו"ר את הציון הק' בראש קהל אלפי החסידים | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב מכל היום (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ חגגו השנה את ימי הפורים בתחושת התעלות רבתי, כשהם זוכים לחסות בצל הקודש של האדמו"ר. לאחר השנה הקשה שבה נחוג החג בצל הדאגה לבריאותו של הרבי, פרצה השמחה השנה גבולות | גולת הכותרת: קריאת המגילה ע"י האדמו"ר וה'פורים שפיל' המסורתי, שבו הוצג בכישרון רב סיפורו המרטיט של החסיד ר' שמואל מונקס על עוצמתה של מצוות צדקה | שוקי לרר עם תיעוד ענק ומרהיב (חסידים)
היום מציינים את יום היארצייט של הרבנית הצדקנית מרת לאה אסתר הגר ע"ה, אשת חבר בזיווג ראשון של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע | חסידי ויז'ניץ נחשפו לסיפור שמרעיד את הלבבות, סגירת מעגל מטלטלת משיחת טלפון שהגיעה מחו"ל וחשפה את הרגעים הכואבים מליל ההסתלקות לפני 33 שנים | הסיפור המצמרר (חסידים)
לרגל שמחת נישואי נכדו, החתן בן לחתנו האדמו"ר מסקווירא גרינוויל, עם הכלה נינת האמו"רים מויז'ניץ וסקווירא, ערך האדמו"ר מסקאליע שמחת שבע ברכות לחסידיו בבורו פארק | בשמחה השתתפו אדמו"רי ורבני העיר שנהרו בהמוניהם לברך את האדמו"ר בימי שמחתו (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ נטלו חלק בשמחת נישואי נין האדמו"ר, החתן הרב משולם זוסיא הגר, בן הרב ישראל הגר, בן האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע וחתן האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מספינקא ירושלים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ' | בשיאו של השמחה פיזז האדמו"ר מויז'ניץ עם האדמו"רים לקול שירת 'יש בורא עולם' | גדולי האדמו"רים והרבנים נהרו לברך ולהתברך | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה אמש שמחת נישואי הכלה, נכדת הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ, הכלה בת לחתנו הגאון הרב ברוך שטרנבוך, אב"ד ויז'ניץ בברכפלד. עב"ג החתן בן הרב יחיאל חיים ליברמן, רב ביהמ"ד אור חיים ריבניץ בירושלים, בן הרה"ג ר' יהושע ליברמן, ראש ישיבת שומרי החומות, וחתן האדמו"ר מזוועהיל | השמחה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול בית ויז'ניץ, בראשות האדמו"ר מויז'ניץ (חסידים)