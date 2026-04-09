הפסקת האש הדרמטית עליה הכריז הנשיא טראמפ מיד עם סיום הטישים של שירת הים בחצרות האדמורים - הפתיעה את עם ישראל כולו וגרמה לשמחה רבה דווקא בציבור תלמידי הישיבות שמיהר לחגוג ולחייך כשהאופציה של ניצול בין הזמנים חזרה להיות ריאלית עם אפשרות לנסיעה לצימרים או מלונות באזור ים המלח, וקל וחומר לאלו שיכולים לטוס דרך נתב"ג בלי לחשוש ממעצרים של המשטרה הצבאית. מהדורת מעייריב עם איצלה כץ בחשיפה - להיכן יוצאים תלמידי ישיבת וולפסון בבין הזמנים ניסן? צפו במהדורה המלאה.

לחמניות אחרי הפסח

האדמו"ר מוויז'ניץ התבטא במהלך טיש נעילת חג הפסח בכאב, על הבהילות של האנשים לרדוף אחר החמץ מיד עם צאת החג, דבר שפוגע לדבריו במעלת קדושת הימים. בעקבות דבריו, קיבלו על עצמם בעלי 'מאפיית ויז'ניץ' המפורסמת שלא לפתוח את המכירה אלא בחצות הלילה, זמן רב לאחר צאת החג. כל הפרטים במהדורת מעייריב.

לא להתארס בשיעור א'

האדמו"ר מויז'ניץ-מרכז נשא במהלך טיש נעילת חג הפסח דברי הדרכה לתקופת הקיץ. בין הדברים, הפתיע הרבי עם הנחיה מיוחדת לתלמידי הישיבה - שלא להתארס לפני פסח של שיעור ב'. עבור החסידים מדובר בדרמה של ממש מכיון שבשיבות החסידיות מתארסים בגיל צעיר יותר מהמקבילות הליטאיות. כל הפרטים בפרסום ראשון - במהדורת מעייריב המלאה.

סוף לסכסוך בקרעסטיר

שינוי דרמטי ביחסי הכוחות בעיירה ההונגרית קרעסטיר, אחרי קרוב לעשור של עימותים בין הארגונים השונים, סביב ניהול יום ההילולא של רבי ישעי'לה קרעסטירער. רק נזכיר שהעימותים סביב הציון הובילו להתערבות השלטונות ההונגריים, בניסיון להשליט סדר בין הצדדים. הפסיקה החד-משמעית לטובת משפחת רובין וההוראות המפורשות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

הלם באור ישראל

האברך הצעיר, בנימין ידידיה סטרית, בוגר ישיבת אור ישראל ותושב צרפת, התמוטט באופן פתאומי בפורים - שבועות ספורים אחרי חתונתו, וחודש לאחר מכן, בחג הפסח, הוא נפטר כשהוא מותיר אחריו את אשתו ומשפחתו באבל כבד. כל הפרטים ודברי הפרידה של חבריו - במהדורת מעייריב עם איצלה כץ.