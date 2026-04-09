הרב מנחם מנדל הגר הוא האדמו"ר מויז'ניץ מרכז, אחד ממנהיגי חסידות ויז'ניץ המרכזיים בישראל. האדמו"ר מוביל קהילה גדולה של חסידים ותלמידים, ומנהל מוסדות חינוך ותורה רבים. מרכז חסידות ויז'ניץ נמצא בבני ברק, ומשם מנהל האדמו"ר את פעילותו הרוחנית והקהילתית.

בחודשים האחרונים שהה האדמו"ר מויז'ניץ כחודשיים בשווייץ, שם עבר תקופת החלמה והתחזקות. במהלך שהותו בחו"ל ביקר גם בארצות הברית, שם קיבל את קהל עדתו וערך שבת התאחדות מיוחדת לחסידיו. עם שובו ארצה, זכה האדמו"ר לקבלת פנים מרגשת ממאות חסידים שהמתינו לו בשמחה רבה.

קבלת הפנים המרגשת שנערכה לכבוד שובו של האדמו"ר ארצה הדגימה את הקשר העמוק בין המנהיג הרוחני לחסידיו. במהלך המעמד התרגש האדמו"ר במיוחד מהישגי התלמידים במוסדות החינוך של החסידות, דבר המעיד על חשיבות שהוא מייחס לחינוך ולימוד התורה בקרב הדור הצעיר.

חסידות ויז'ניץ מרכז ידועה במסורת החינוכית העשירה שלה ובדגש המיוחד שהיא שמה על לימוד התורה והחסידות. המוסדות החינוכיים של החסידות כוללים ישיבות, תלמודי תורה ומוסדות לבנות, המחנכים אלפי תלמידים על ערכי התורה והחסידות.

האדמו"ר מויז'ניץ מרכז ממשיך את מסורת אבותיו הקדושים, אדמורי ויז'ניץ לדורותיהם, ומוביל את קהילתו בדרך של תורה, עבודה וגמילות חסדים. פעילותו כוללת הדרכה רוחנית, קבלת קהל, וטיפול בצרכי הקהילה הרוחניים והחומריים.

הקשר בין האדמו"ר לחסידיו מתבטא בשבתות התאחדות, בקבלות קהל ובאירועים מיוחדים לאורך השנה. חסידי ויז'ניץ מרכז מגיעים מכל רחבי הארץ ומהעולם כדי לקבל ברכה והדרכה מהאדמו"ר, ולהשתתף באירועים הקהילתיים המאחדים את כלל החסידים.