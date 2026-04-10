מחזה מרומם נרשם במהלך חול המועד בקריית ויז'ניץ, בעת עריכת השולחן הטהור של האדמו"ר מויז'ניץ, בו השתתפה קבוצת תורמים נכבדים שעמדו לימין הקודש וסייעו בסכומי עתק למפעל ה'קמחא דפסחא' עבור אלפי משפחות.

רגע השיא של הערב נרשם עם הופעתו של האדמו"ר מפינסק קרלין במעמד. לאחר שנשא דברי תורה וברכה, פצח האדמו"ר בריקוד סוער ונלהב בניגון קרלין: "ארוממך ה' כי דיליתנו... ה' אלוקי שועתי אליך ותרפאני", לפני האדמו"ר מויז'ניץ שעודד את השירה בעוז ובתעצומות.

בתום הטיש, עברו הנדיבים לפני האדמו"ר וזכו לקבל מידיו באופן אישי 'מצה שמירה' לסגולה ולברכה, כאות הוקרה.