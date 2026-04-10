אֲרוֹמִמְךָ ה' כִּי דִלִּיתָנִי

האש הקרלינאית | הרבי מפינסק קרלין רקד "שִׁוַּעְתִּי אֵלֶיךָ וַתִּרְפָּאֵנִי" לפני הרבי מויז'ניץ

במהלך טיש חול המועד פסח שערך האדמו"ר מויז'ניץ לפני גדולי תומכי 'קמחא דפסחא', הופיע במקום האדמו"ר מפינסק קרלין, ולאחר שנשא דברים ופצח בריקוד נלהב לפני האדמו"ר בניגון 'ארוממך' • בסיום הטיש עברו הנדיבים לקבלת מצה שמירה (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ בטיש חול המועד פסח (צילום: א. אייזנבאך)

מחזה מרומם נרשם במהלך חול המועד בקריית ויז'ניץ, בעת עריכת השולחן הטהור של האדמו"ר מויז'ניץ, בו השתתפה קבוצת תורמים נכבדים שעמדו לימין הקודש וסייעו בסכומי עתק למפעל ה'קמחא דפסחא' עבור אלפי משפחות.

רגע השיא של הערב נרשם עם הופעתו של האדמו"ר מפינסק קרלין במעמד. לאחר שנשא דברי תורה וברכה, פצח האדמו"ר בריקוד סוער ונלהב בניגון קרלין: "ארוממך ה' כי דיליתנו... ה' אלוקי שועתי אליך ותרפאני", לפני שעודד את השירה בעוז ובתעצומות.

בתום הטיש, עברו הנדיבים לפני האדמו"ר וזכו לקבל מידיו באופן אישי 'מצה שמירה' לסגולה ולברכה, כאות הוקרה.

האדמו"ר מויז'ניץ בספירת העומר (צילום: א. אייזנבאך)
שולחן האדמו"ר מויז'ניץ בטיש חול המועד פסח (צילום: א. אייזנבאך)
קערת ליל הסדר של האדמו"ר מויז'ניץ בטיש חול המועד פסח (צילום: א. אייזנבאך)
