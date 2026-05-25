חברת הכנסת שתומכת בתלמידי חכמים מכריזה: "פורשת מהפוליטיקה"

בחירות לפריימריז בליכוד ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

בהודעה מפתיעה שהשמיעה במהלך דיוני הוועדה המיוחדת לחוק התקשורת, הודיעה חברת הכנסת גלית דיסטל-אטבריאן על פרישתה מהחיים הפוליטיים. "לא ארוץ בפריימריז", הבהירה דיסטל, תוך שהיא מוסיפה המלצה חריגה: "כמי שעוזבת את הפוליטיקה, אני ממליצה למתפקדי הליכוד - האיש הזה, שלמה קרעי, צריך להיות בחמישייה הראשונה".

ההודעה מגיעה בעודה מכהנת, החל מנובמבר 2025, כיושבת ראש הוועדה המיוחדת הדנה ברפורמת התקשורת שיוזם השר קרעי. דיסטל-אטבריאן, שהיא בעצמה נמצאת במרכז סערה פוליטית סביב ההתנגדות לחוות דעת היועצת המשפטית של הכנסת, בחרה לסיים את דרכה הפוליטית בהמלצה חד-משמעית לטובת השר שעמו עבדה בחודשים האחרונים. הנאום שתמך בעמלי התורה החלטתה של דיסטל-אטבריאן לפרוש מגיעה חודשים ספורים לאחר נאום תמיכה נחרץ שנשאה בעד לומדי התורה, נאום שעורר תהודה רבה בציבור. בפנייה ישירה לאברכים, מסרה דיסטל: "אני כל כך מקווה שהנאום הזה יגיע אליך כדי שתשמע ממני את התודה שלי. לא רק שאני מודה לך, תלמיד חכם יקר, אני תלויה בך, כי אני יודעת מה זה להיות יהודייה". צה"ל חוזר בו: הפגיעה במטולה לא אירעה מרחפן נפץ אליהו לוי | 15:15 כתב אישום: שוטרת תנועה זייפה עשרות דוחות | הפרשה המלאה דוד ישראלי | 13:56 דיסטל תיארה בדבריה את מסירותם של לומדי התורה: "התלמיד החכם שקם ב-5:00 לפנות בוקר, חי בהפסקות מצומצמות של רבע שעה, אוכל מעט כדי שיהיה לו את הכוח להמשיך וללמוד, שיושב וצולל בתורה הקדושה כל יום עד 12:00 בלילה, כל יום מחדש - ומעלה ניצוצות של קדושה למעלה כדי שהשמיים יגנו עלינו למטה".

שר התקשורת שלמה קרעי

חברת הכנסת המשיכה והדגישה את הקרבנות שמקריבים תלמידי החכמים: "לתלמיד החכם הזה שאנחנו קוראים לו משתמט, שעובד אולי יותר קשה מכולנו, עבודה מצמיתה, עבודה שאין בה שום דבר שאפשר למשש בעולם הגשמי. הוא לא יקבל על זה דוקטורט, למרות שהוא לומד מגיל 15, 16, 17 עד גיל 90. הוא לא יקבל אות מהדיקן, הוא לא יקבל כבוד לאומי, הוא לא יקבל כבוד כלשהו".

"אשתו לנצח תצטרך לעבוד כל כך קשה כדי לפרנס את הילדים במינימום האפשרי. הוא הקריב את חייו לתורה הקדושה, הוא לעולם לא יטוס לחו"ל, הילדים שלו לא יצאו לחופשות בבית מלון, התלמיד החכם הקדוש הזה הוא כולו אצילות, הוא כולו טוהר, הוא כולו קדושה"

דיסטל-אטבריאן חתמה את דבריה בהדגשת חשיבות עולם הרוח: "שהקדוש ברוך הוא יברך אותך. אני כל כך מקווה שבתוך כל הרעש הקולני, שבהם מדינת היהודים שכחה מה זה רוחניות, שכחה שאלמלא התורה הקדושה לא היינו מחזיקים פה שעה אחת. ואת זה אומרת אימא ששני הילדים שלה התגייסו, הבת של רמי ולאה ששלושת הילדים שלהם שירתו".

מסלול פוליטי סוער

דיסטל-אטבריאן שוריינה לראשונה בליכוד במקום ה-10 בפברואר 2021 ונבחרה לכנסת ה-24. לקראת הבחירות לכנסת ה-25 התמודדה בפריימריז, נבחרה למקום ה-20 ומונתה בדצמבר 2022 לשרה במשרד ראש הממשלה. בינואר 2023 קיבלה את משרד ההסברה והקימה מטה הסברה לרפורמה המשפטית.

במרץ 2023 התפטרה מהכנסת במסגרת "החוק הנורווגי", אך ב-12 באוקטובר 2023, מספר ימים לאחר פרוץ המלחמה, התפטרה ממשרד ההסברה וחזרה לכנסת. התפטרותה הגיעה בעקבות ביקורת על תפקוד המשרד מול התקשורת הזרה, והחלטת ראש הממשלה להקים פורום מסבירנים חלופי.

בהמשך לבקשתה נסגר המשרד ותקציבו, בסך 23.8 מיליון ש"ח, הועבר למינהלת שיקום יישובי הנגב המערבי. בנובמבר 2023 שיתפה כי התפטרותה נבעה גם מהנחיית לשכת רה"מ שאסרה עליה להתראיין בארץ ובחו"ל. עם חזרתה למשכן כיהנה בוועדות חוקה, חינוך ובריאות.

שר התקשורת קרעי ( צילום: אבשלום שושני, פלאש 90 )

התפקיד האחרון והמחלוקת

בתפקידה האחרון כיהנה דיסטל-אטבריאן כיו"ר ועדת התקשורת שהוקמה במיוחד כדי לקדם את רפורמת התקשורת של השר שלמה קרעי. תקופת כהונתה בתפקיד זה התאפיינה במחלוקת חריפה עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, כאשר היועצת המשפטית עו"ד שגית אפיק קבעה כי יש להעביר את הדיון לוועדת הכלכלה.

דיסטל-אטבריאן סירבה לכבד את חוות הדעת המשפטית, מהלך שעורר סערה פוליטית והוביל לעזיבת שלושת היועצים המשפטיים את הדיון במחאה. השר קרעי תמך בה בחריפות ואף דרש את הדחת היועצת המשפטית, תוך שהוא מאשים אותה במעילה בתפקידה.

כעת, עם הודעתה על הפרישה, מסיימת דיסטל-אטבריאן פרק בקריירה הפוליטית שלה, תוך שהיא משאירה אחריה מורשת של תמיכה בעולם התורה והמלצה חד-משמעית לטובת השר קרעי.