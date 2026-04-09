מראות הוד מימי חג הפסח בחצר הקודש פינסק קרלין | ממעמד שריפת החמץ בערב החג, ועד לטיש המרכזי בימי חול המועד שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע | מאות חסידים הצטופפו בהיכל הטישים כדי לשמוע את דברות הקודש ולהתחמם באש הניגונים העתיקים של השושלת המעטירה (חסידים)
שעות של קורת רוח והתעלות נרשמו בצילו של האדמו"ר מפינסק קרלין, עת ערך סעודת ראש חודש ניסן מיוחדת לאברכי החסידות שנישאו בשנה האחרונה | במהלך השולחן נשא האדמו"ר משא הדרכה נדיר על בניית הבית היהודי על אדני התורה והחסידות • בסיום הטיש פצח האדמו"ר במחול נלהב עם כלל האברכים היקרים (חסידים)
עם חזרתו של האדמו"ר מפינסק קרלין ממסע הקודש בארה"ב לטובת ביצור מוסדותיו, התכנסו המוני החסידים למעמד אדיר תחת הכותרת 'טהרנו' | במהלך הכינוס נשא האדמו"ר משא חיזוק נוקב, בו עורר את הקהל להתנזר כליל מפגעי הטכנולוגיה והאינטרנט, ולשמר את דרך הדורות בפרישות ובקדושה | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מפינסק קרלין שוהה בימים אלו לביקור בארה"ב לצורך גיוס כספים עבור מוסדותיו הק' בארה"ק | את השב"ק האחרון ערך בקרב עם סגולה בעיר מונסי | כן פיאר במהלך שהותו את שמחת שבע הברכות לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר (חסידים)
ימי שמחה והודאה היו מנת חלקם של חסידי פינסק קרלין, שזכו להסתופף בצל הקודש ולחזות בנועם עבודתו הטמירה של האדמו"ר בימי החנוכה | צפו בתיעוד מרהיב מעבודת הקודש בהדלקת הנרות, ומהטיש המרומם ב'זאת חנוכה' - עת העלה האדמו"ר את חסידיו לפסגות של התעלות וקדושה | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי יוחנן מקרלין זי"ע, פקד האדמו"ר מפינסק קרלין את הציון הקדוש בעיה"ק טבריה | עקב היותו כהן, עמד הרבי במרפסת סמוכה והשקיף על הציון הק', שם העתירו החסידים יחד עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק | במהלך השבת שהה הרבי באתרא קדישא מירון | צפו בתיעוד ענק, מיום חמישי בטבריה, ושבת במירון (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד טשארנאביל באשדוד נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי יחיאל טווערסקי, ונין האדמו"רים מפינסק קרלין וטאלטשווא | בכיבודי הברית התכבדו הסבים הדגולים שהסבו בהמשך לסעודת ברית בצוותא עם בני המשפחה מכל הצדדים (חסידים)
שמחה פורצת גבולות בחצרות הקודש, קול ששון וקול שמחה נשמע בבית משפחת הלברשטאם הנכבדה, עם אירוסי הכלה היקרה תחי', כחצי שנה לאחר הסתלקותו לשמי מרום של אביה הגה"צ רבי יחזקאל שרגא דוד הלפרין זצ"ל, רב ביהמ"ד צאנז בשכונת רמות, וכחודש לאחר הסתלקותו של זקינה הגה"צ גאב"ד ראדומישלא זצ"ל | הכלה התארסה עם החתן נכד האדמו"ר מפינסק קרלין, ורבתה השמחה בבית המלכות בבית זקן הכלה האדמו"ר מסטרופקוב שהסב למסיבת לחיים עם המחותנים הרמים, בתפילה שאך ורק ששון ושמחה ישמע בבית זה תמיד (חסידים)
כמדי שנה, נוהרים המוני בית ישראל אל הסוכה המרכזית של חסידות פינסק קרלין בשכונת בית ישראל בירושלים, כדי ליטול חלק ב'טיש' הנעלה של האדמו"ר | בשיאו של אחד מלילות חול המועד, הגיע הטיש לשיא של התרוממות נדירה כאשר הרבי פיזז עם לפידי אש בוערים, האדמו"ר, שהוא כהן מיוחס, רקד בהתלהבות ובדבקות עליונה לזכר שמחת בית השואבה שהתקיימה בבית המקדש, שם היו הכוהנים מפזזים עם לפידי אש בידיהם לאורם של נרות הזהב (חסידים)
ימי התעלות רוחנית עברו על קהל חסידי פינסק קרלין במחיצת רבם ומאורם בימי ראש השנה הנעלים | בערב החג, לאחר אמירת סליחות זכור ברית ותפילת שחרית, פקד האדמו"ר את בתיהם של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שם העניק לו הגה"צ צלוחית דבש מבורכת, ושל האדמו"ר מתולדות אהרן, לברך ולהתברך בברכת השנים | בצאת החג ערך הרבי את הטיש בהיכל הטישים של החסידות | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות ילדי חסידות פינסק קרלין, שהתאספו בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים לקראת ימי הרחמים והסליחות, זכו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי האדמו"ר | בסיום המעמד זכו כלל התלמידים לעבור מול פני הקודש לקבל דבש מבורך, בצירוף ברכה מיוחדת לקראת השנה החדשה (חסידים)
מאות חסידי פינסק קרלין התאספו לאמירת הסליחות הראשונות בשאטער הענק בסמוך להיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים | האדמו"ר, עטוף בטלית שאולה, ירד לפני התיבה לאמירת הסליחות בקול אדיר וחזק שעורר את כל הקהל לתשובה (חסידים)
המוני תושבי אלעד נטלו חלק בשמחת הכנסת ספר תורה, שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של האברך הקדוש הרב אלתר שלמה לדרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע הדמים בירושלים | בראש הצועדים פיזזו יחדיו שלובי זרוע, הרב חיים דן לדרמן אביו של הקדוש, לצד הרב אברהם נח פלאי מניצולי הפיגוע, ששיכל את שני ילדיו הי"ד | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
האדמו"ר מפינסק קרלין ערך את תפילות תשעה באב עם חסידיו בהיכל בית מדרשו הגדול בשכונת 'בית ישראל' בירושלים | בצאת הצום פקד את הכותל המערבי, שם העתיר לישועת הכלל והפרט, בצאתו נפגש עם ג'ארד קושנר, חתנו היהודי של טראמפ, והעניק לו ברכה מיוחדת להצלחה בכל מעשי ידיו (חסידים)
ביקור מיוחד ערך אמש (רביעי) האדמו״ר מפינסק קרלין, בביתו של ש"ב - בן דודו, היועץ הרפואי יוסי ערבליך בבני-ברק. האדמו״ר נועד עם ערבליך שעה ארוכה, ובסיום הביקור נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב, תוך שהרבי שוב מודה לו על כל פעילותיו למען החולים ובני משפחותיהם (חרדים)