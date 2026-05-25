טראמפ דורש מסעודיה קטאר ופקיסטן להצטרף מיד להסכמי אברהם

בהודעה חריגה שפרסם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, דרש מכל המדינות המוסלמיות והערביות לחתום באופן מיידי על הסכמי אברהם. המהלך מגיע על רקע המשא ומתן המתגבש עם איראן, כאשר טראמפ מבקש ליצור קואליציה אזורית רחבה שתכלול גם את טהרן לאחר חתימת ההסכם הגרעיני.

את הודעתו פתח הנשיא בהתייחסתו למו"מ עם איראן "המשא ומתן עם הרפובליקה האסלאמית של איראן מתקדם יפה!" והמשיך ישירות לעניין הסכמי אברהם "המדינות שנדונו הן סעודיה, איחוד האמירויות הערביות (שכבר חברה!), קטאר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין (שכבר חברה!). ייתכן שלאחת או שתיים תהיה סיבה שלא לעשות זאת, וזה יתקבל, אך הרוב צריכות להיות מוכנות, רוצות ומסוגלות להפוך את ההסדר הזה עם איראן לאירוע היסטורי הרבה יותר ממה שהיה יכול להיות".

טראמפ הסביר למה ההצעה הזו תהיה טובה לכל המדינות "הסכמי אברהם הוכיחו את עצמם עבור המדינות המעורבות (איחוד האמירויות הערביות, בחריין, מרוקו, סודאן וקזחסטן) כבום פיננסי, כלכלי וחברתי, אפילו בזמן הזה של סכסוך ומלחמה, כשהחברות הנוכחיות מעולם לא הציעו לעזוב או לקחת אפילו הפסקה קלה. הסיבה לכך היא שהסכמי אברהם היו נהדרים עבורן, ויהיו אפילו טובים יותר עבור כולם, ויביאו עוצמה אמיתית, חוזק ושלום למזרח התיכון לראשונה מזה 5,000 שנה"

לטענת הנשיא "זה יהיה מסמך מכובד כמו שום מסמך אחר שנחתם אי פעם, בשום מקום בעולם. רמת החשיבות והיוקרה שלו תהיה חסרת תקדים! זה צריך להתחיל בחתימה מיידית של סעודיה וקטאר, וכל השאר צריכים ללכת בעקבותיהן".

"אני דורש באופן מחייב מכל המדינות לחתום מיד על הסכמי אברהם", הצהיר הנשיא בהודעתו. לדבריו, מדובר ב"העסקה החשובה ביותר שמישהי מהמדינות הדגולות הללו, הנמצאות תמיד בסכסוך, תחתום עליה אי פעם".

"איראן תצטרף לקואליציה העולמית"

בליבת ההודעה עמדה הצהרה חריגה לגבי איראן. טראמפ הבהיר כי אם טהרן תחתום על ההסכם הגרעיני איתו, "זה יהיה כבוד לראות גם אותה כחלק מהקואליציה העולמית חסרת התקדים הזו". לדבריו, "המזרח התיכון יהיה מאוחד, עוצמתי וחזק כלכלית, כפי שאולי אף אזור אחר אינו נמצא, בשום מקום בעולם".

כידוע, בשבת האחרונה קיים טראמפ שיחת טלפון עם מנהיגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחרין כדי לדון בהסכם המתגבש עם איראן. במהלך השיחה הפתיע הנשיא את המנהיגים בבקשה מיוחדת - הוא הבהיר כי לאחר סיום המלחמה עם איראן הוא מצפה שמי מהם שעדיין אינו חלק מהסכמי אברהם יצטרף וינרמל יחסים עם ישראל.

הנציגים יתחילו בתהליך החתמה

בסיום הודעתו, הנשיא הורה לנציגיו להתחיל ולהשלים בהצלחה את תהליך החתמתן של מדינות אלו על הסכמי אברהם. "אני מבקש מנציגיי להתחיל, ולהשלים בהצלחה, את תהליך החתמתן של מדינות אלו על הסכמי אברהם, שהינם כבר היסטוריים", כתב.

המהלך מגיע בעיצומו של משא ומתן אינטנסיבי עם איראן. מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר מוקדם יותר כי הסכם עם איראן עשוי להיחתם כבר במהלך היום. על פי דבריו, "אנחנו עדיין בתהליך עבודה. חשבנו שאולי יהיו לנו חדשות אמש. אולי היום".