אחרי שאיים, תאגיד השידור האיראני מחק את אזהרת הפינוי לדוחא שבקטאר, שכללה את משרדי רשת אל-ג'זירה | "אנחנו מתנצלים בפני קוראינו היקרים בעקבות פרסום פוסט על אזהרת הפינוי מדוחא. לאור היעדר מידע רשמי ידיעה זו מוכחשת והוסרה", נכתב (העולם הערבי)
בעקבות תקיפת מתקני הגז של המדינה, משרד החוץ הקטארי הודיע הערב כי הנספח הצבאי של איראן וצוותו ששוהים בדוחה הם "אישיות בלתי רצויה" ודורשת מהם לעזוב את המדינה תוך 24 שעות | מנגד, משמרות המהפכה האיראניים הודיעו על "הגל ה-63 של מבצע 'הבטחת האמת 4'", ואישרו כי תקפו מתקני אנרגיה באזור המפרץ (העולם הערבי)
בעוד המזרח התיכון נמצא בשיאה של הסלמה ביטחונית, משרד הפנים הקטארי יצא במבצע מעצרים נרחב נגד מאות אזרחים שהפיצו "שמועות מלחמה" ותיעודים אסורים של המצב בשטח | המהלך הדרמטי חושף את המאמץ הממשלתי לשלוט בנרטיב הדיגיטלי בזמן חירום – סוגיה שמהדהדת גם בהנחיות צה"ל המחמירות נגד צילום זירות נפילה, צילום שעלול לשרת את האויב (העולם הערבי)
טהראן הרחיבה את מעגל התקיפות למדינות המפרץ בשיגורי כטב"מים לבתי זיקוק בסעודיה ומתקני גז בקטאר • קטאר ביצעה תקיפת נגד באיראן • ארה"ב פינתה אזרחים מ-14 מדינות | מדינות המפרץ שוקלות מתקפה משותפת (מלחמה עם איראן)
מקורות מערביים מסרו כי קטאר תקפה באיראן ביממה האחרונה, בעקבות המתקפות של כוחות המשטר במדינה | מוקדם יותר הודיע דובר משרד החוץ של קטאר: "הטענה שלחץ על מדינות המפרץ יביא לחידוש המשא ומתן עם איראן שגויה" (בעולם)
חיל האוויר המלכותי הבריטי וצבא ארה"ב חשפו הישגים דרמטיים במבצע "Epic Fury". מטוסי סוחוי הושמדו על מסלולי ההמראה באיראן, קורבטה מתקדמת הוטבעה במפרץ עומאן, ומערך הכטב"מים של טהראן ספג פגיעה אנושה בלב מתחמי שיגור מוסווים ומוגנים (העולם הערבי)
גל תקיפות איראני עוצמתי הרעיד הלילה את בחריין, איחוד האמירויות, קטאר וכווית. במקביל לדיווחים על פיצוצים במרכזי הערים, מטוס F-15 אמריקני התרסק בכווית לאחר שהטייס נטש בכיסא מפלט. כוננות שיא הוכרזה באזור בעוד היקף הנזק בבסיסים האמריקניים נבדק (העולם הערבי)
קטאר מבצרת את ריבונותה האווירית בעסקת ענק מול ענקית הביטחון הצרפתית Thales. רכישת מערכות מכ"ם מתקדמות מבוססות בינה מלאכותית נועדה לנטרל כטב"מים. המהלך כולל הקמת מרכז שליטה מאוחד שיאחד את כלל החיישנים במפרץ (העולם הערבי)
חיל האוויר הקטארי חתם על עסקת ענק לאספקת מכ"מים מבוססי בינה מלאכותית. המערכת החדשה מסוגלת לאתר מטרות חמקניות ונחילי כטב"מים בדיוק חסר תקדים, תוך איחוד כלל חיישני ההגנה תחת מוח דיגיטלי אחד שסורק את השמיים עד 2036 (בעולם)
גורמי מודיעין מעריכים: ברית המיליארד של ארדואן וקטאר היא רק יריית הפתיחה. הציר החדש מתכנן להקים קווי ייצור חשאיים לכלי שיט אוטונומיים ש"ינעלו" את המפרץ – מהלך שעלול לדחוק את רגלי המערב ולשנות את מפת האיומים הימית לנצח | כל הפרטים בפנים (בעולם)