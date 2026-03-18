לאחר התקיפות האיראניות בשטחה, קטאר הודיעה הערב (רביעי) על סילוקם של הנספח הצבאי והנספח הביטחוני בשגרירות איראן בדוחא - והכריזה עליהם כ"פרסונה נון גרטה" ("אישיות בלתי רצויה"). היא הורתה על גירוש כל אנשי הצוות של הנספחים הללו, ודרשה מהם לעזוב את האמירות בתוך 24 שעות.

משרד החוץ הקטארי מסר: "החלטה זו נובעת מתקיפות חוזרות של איראן נגד קטאר, הפרה של ריבונותה וביטחונה, והפרה של ​​עקרונות המשפט הבינלאומי, החלטת מועצת הביטחון של האו"ם ועקרונות השכנות הטובה".

עוד נמסר: "אם הצד האיראני ימשיך בגישה זו, קטאר תנקוט צעדים נוספים כדי להבטיח את ההגנה על ריבונותה, ביטחונה והאינטרסים הלאומיים שלה. קטאר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה וביטחונה, בהתאם להוראות המשפט הבינלאומי".

מוקדם יותר הערב, ענקית האנרגיה "קטאר אנרג'י" אישרה כי נגרם נזק משמעותי למתחם התעשייתי בראס לאפן בעקבות המתקפה האיראנית. בחברה הבהירו כי בשלב זה לא דווח על נפגעים, וכי צוותי חירום נפרסו מיד כדי להשתלט על השריפות שפרצו במקום.

מנגד, משמרות המהפכה האיראניים הודיעו על "הגל ה-63 של מבצע 'הבטחת האמת 4'", ואישרו כי תקפו מתקני אנרגיה באזור המפרץ. בהודעה נטען כי המתקפות מכוונות לכאורה ל"מתקני נפט שקשורים לארה"ב", והמשמרות איימו להמשיך במתקפות הללו – בעקבות התקיפה הישראלית נגד מתקני הגז בדרום איראן.

"איראן לא התכוונה להרחיב את היקף המלחמה כך שתכלול מתקני נפט ולא רצתה לפגוע בכלכלות של מדינות שכנות. עם תקיפת האויב נגד תשתיות האנרגיה, נכנסנו לשלב חדש במלחמה. הצורך להגן על התשתיות האיראניות אילץ אותנו לתקוף מתקני אנרגיה הקשורים לארה"ב ולאמריקנים", נמסר.