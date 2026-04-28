איראן הודיעה על איסור יצוא של עשרות מוצרי פלדה, בצעד חריג שנועד להתמודד עם הפגיעה הקשה בתעשייה המקומית בעקבות תקיפות אוויריות והחרפת הלחץ הכלכלי. ההחלטה, שפורסמה על ידי ארגון קידום הסחר האיראני ונכנסה לתוקף מיידי, כוללת 66 קטגוריות של מוצרי פלדה - בהם סלבים, סלילי פלדה חמה וקרה ופחים מגולוונים - ותישאר בתוקף לפחות עד סוף מאי, עם אפשרות להארכה.

המהלך מגיע על רקע פגיעה משמעותית בתשתיות הייצור. לפי הערכות שונות, חלק ניכר מיכולת ייצור הפלדה של איראן הושבת בעקבות תקיפות שכוונו למתקני אנרגיה, יחידות הפחתה ישירה ומחסני אחסון. שתי יצרניות הפלדה הגדולות במדינה, מובארקה וחוזסתאן, ספגו פגיעות קשות, כאשר לפי דיווחים כ-25% עד 30% מהתפוקה הלאומית ירדה מהקו. את הסיבה למתקפה על מפעלי הפלדה נימק נתניהו בכך שבדבר יוביל לפגיע ביכולת ייצור טילים ונשק.

במקביל, הרשויות בטהרן פועלות לייבוא חומרי גלם ומוצרים חצי-מעובדים ממדינות כמו רוסיה, קזחסטן וסין, בניסיון למנוע שיבושים חמורים בשרשרת האספקה. גורמים בענף הזהירו כי עיכובים בייבוא עלולים להביא לשיתוק רחב יותר של תעשיות תלויות - כולל רכב, בנייה וייצור מוצרי חשמל.

אולם משבר הפלדה הוא רק חלק מתמונה רחבה בהרבה. מאז אמצע אפריל, מצור ימי שמובילה ארצות הברית על נמלי איראן הביא כמעט לעצירה מוחלטת של הסחר הימי. בתוך פחות מיומיים, לפי גורמים אמריקאים, הופסקה למעשה תנועת הסחורות, כאשר עשרות ספינות הוחזרו לאחור וחלקן אף נתפסו.

השלכות המצור ניכרות במיוחד בשוק האנרגיה. מתקן האחסון המרכזי באי ח'ארג, האחראי לרוב יצוא הנפט של איראן, מתקרב לקיבולת מלאה. לפי הערכות, נותרו בו כ-13 מיליון חביות בלבד לאחסון, מצב שמאלץ את איראן להפעיל פתרונות זמניים כמו מכליות ישנות המשמשות כאחסון צף - אך ללא יכולת ממשית לייצא את הנפט.

בתוך המדינה, הנזק לתעשייה הולך ומעמיק. דיווחים מצביעים על פגיעה בכ-20 אלף מפעלים - כחמישית מהיקף הייצור התעשייתי - לצד עצירה של יצוא פטרוכימי לאחר פגיעות במתקני עיבוד. מלאים שנצברו לפני חג הנורוז העניקו מרווח נשימה קצר, אך לפי גורמים בענף הם צפויים להיגמר כבר בשבועות הקרובים.

החשש המרכזי כעת הוא מהחרפה נוספת. אם המצור הימי והפגיעה בתשתיות יימשכו, ייתכן שהאיסור על יצוא פלדה יוארך ואף יוחמר - מה שעלול להוביל למחסור מתמשך, להאטה חדה בפעילות התעשייתית וללחץ גובר על הכלכלה האיראנית כולה.