עצי המור באתיופיה, העצים שמפיקים את אחד מחומרי הגלם היוקרתיים בעולם הבישום, נמצאים תחת איום מתמשך בשל שנות בצורת ושיטפונות קטלניים | החוקרים מזהירים: אם לא יינקטו צעדים לשיקום ולמסחר הוגן, גם עצי המור הבוגרים עלולים להיעלם - יחד עם פרנסתם של אלפי משפחות במזרח אתיופיה (בעולם)
חוקרים הצליחו ליצור לראשונה תרכובת נדירה של שלושה אטומי אלומיניום מסודרים במשולש - מבנה בעל תגובתיות יוצאת דופן שעשוי לשמש כקטליזטור ירוק וזול להפקת כימיקלים, במקום מתכות יקרות כמו פלטינה ופלדיום (בעולם)
יצרניות הרכב הסיניות צפויות לעקוף את יפן ולהפוך למובילות מכירות הרכב בעולם, כשהן נשענות על יתרון טכנולוגי, תמחור תחרותי וגל ייצוא אדיר | BYD צפויה לעבור את טסלה במכירות רכבים חשמליים, בעוד היצוא הסיני שוב שובר שיאים (כלכלה, רכב)
חברת Dobot הסינית, הידועה עד כה בייצור זרועות רובוטיות לחינוך ולתעשייה, הציגה בכנס שנערך לאחרונה בפרנקפורט פיתוח מרשים של רובוט שנשלט מרחוק ומחקה את תנועותיו של האדם ששולט בו | החברה, אותה מייבאת לישראל חברת פנדולום טק בראשות המנכ"ל רמי גל, התקדמה בצעדי ענק וכיום ממוקמת כחברה מספר 2 בשוק הצומח של זרועות רובוטיות לתעשייה וחינוך | צפו (טכנולוגיה)
החיפוש של גוגל כבר מזמן לא רק מספק תשובות לשאלות – הוא הופך לחלק בלתי נפרד מהחשיבה, מקבל הקשרים, ומבין כוונות. כך גוגל מתקרבת עוד צעד להפוך למוח המשלים של כל אחד מאיתנו, עם טכנולוגיות מתקדמות שמבינות אותנו טוב יותר מאי פעם | האם יש לנו לחשוש מפני העתיד? ואיך כל זה משפיע על הזכרון שלנו? (טכנולוגיה)