"את שקרנית ופחדנית": גנץ מאיים על סילמן שיחשוף התכתבות

עימות פוליטי חריף פרץ היום (שלישי) בין יו"ר כחול לבן בני גנץ לבין השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, כאשר השניים החליפו מתקפות אישיות נוקבות ברשתות החברתיות. המתיחות החלה לאחר שגנץ פרסם תמונה מעוותת של ראש הממשלה נתניהו לצד שרים בקואליציה, ובהמשך הסלימה לאיומים משפטיים הדדיים.

גנץ פרסם בחשבון הרשמי שלו תמונה בעלת גוונים קודרים המציגה את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השר לשעבר יצחק גולדקנופף, ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרה עידית סילמן. "אם אתם רוצים להחליף את האנשים שבתמונה, הפתרון הטוב ביותר הוא ממשלה רחבה וציונית", כתב יו"ר כחול לבן, כחלק מהודעה ארוכה יותר התוקפת את האיחוד בין בנט ללפיד.

"אתה חושב שהציבור מטומטם?"

השרה סילמן לא איחרה להגיב, ופרסמה תגובה חריפה במיוחד המכוונת נגד גנץ אישית. "בני גנץ, אתה חושב שהציבור מטומטם?", פתחה סילמן את דבריה. "אתה חושב ששכחנו שהתגאית שכרמטכ"ל סיכנת את לוחמי גולני כדי לשמור על חיים של פלסטינים? אתה חושב ששכחנו שהתנגדת לכניסה לרפיח ותמכת בעצירת המלחמה?"

השרה המשיכה ותקפה את גנץ על עמדותיו הפוליטיות: "אתה חושב ששכחנו שרצית להקים ממשלה עם קולות הרשימה המשותפת? אתה אולי עושה קולות של 'מרכז', ו'ממלכתיות', אבל אתה שמאל על מלא". סילמן סיימה את דבריה בהבטחה: "בעזרת השם, על אפך וחמתך, בני - הימין ינצח שוב!"

"את שקרנית ופחדנית"

גנץ לא השאיר את הדברים על כנם, ופרסם תגובה נוקבת במיוחד המכילה איומים ישירים כלפי השרה. "עידית, את שקרנית - מה שאני עשיתי למען ביטחון ישראל וחיילי צה"ל לא תעשי גם עוד 100 שנים", כתב הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בפתח תגובתו.

גנץ המשיך והאשים את סילמן בפחדנות: "את גם פחדנית - אחרת היית מסירה את החסינות שלך והיינו מתראים בבית משפט".

בהמשך תגובתו, גנץ הוסיף איום נוסף: "האם את מעוניינת שאני אוציא את כל הדברים הטובים שכתבת לי כשר ביטחון? תחשבי על הכל ותחזרי אלי".

יו"ר כחול לבן סיים את דבריו בהצהרה: "ועד אז - אני אמשיך להוביל להקמת ממשלת אחדות ציונית רחבה, בלי קיצוניים ובעזרת השם, בלי פוליטיקאים קטנים כמוך שאכפת להם רק מעצמם ולא ממדינת ישראל".

העימות הנוכחי בין גנץ לסילמן מגיע על רקע המתיחות הפוליטית הגוברת לקראת הבחירות הצפויות, כאשר גנץ מנסה למשוך מצביעי ימין מתונים תוך תקיפת הקואליציה הנוכחית.