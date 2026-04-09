השרה עידית סילמן קראה הערב לנשיא טראמפ להטיל סנקציות על היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ועל נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית | את הדברים כתבה אחרי המתקפה של טראמפ נגד נשיא המדינה יצחק הרצוג בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו |באופוזיציה תקפו: "זה משחק מסוכן, ישראל לא מדינת חסות" (פוליטי)
דרמה באולם בית המשפט: השופטת קרן וקסלר זיכתה היום את ירדן מן, שהואשמה בתקיפת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן. בפסק הדין נקבע כי גרסתה של סילמן לוקה בחסר, כי לא הוכחו איומים וכי המגע שנוצר היה תוצאה של "רפלקס" בלבד (משפט)
בתגובה לריאיון של נפתלי בנט, בו לקח קרדיט על התקיפה באיראן - לא פחות, והאשים את עידית סילמן באי חיסול יחיא סינוואר - יצאו השרים עידית סילמן ועמיחי שיקלי בפוסטים ארוכים בו חשפו מעט מפרצופו של בנט (פוליטי)
שרי הממשלה התכנסו לדיון סוער בנושא הדחת היועצת המשפטית לממשלה | השרים מלכיאלי ומרגי מתחו ביקורת חריפה על מערך הייעוץ המשפטי שהורס הליכי ביצוע וחקיקה | השר בן גביר תקף: "אי אפשר לתאר כמה מקלות בגללים היא תקעה לי" (חדשות, פוליטי)