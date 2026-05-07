בנט תובע את סילמן ב-2 מיליון ש"ח על טענות לגבי מצבו הנפשי

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת דיבה נגד השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, יו"ר ועדת המיזמים הציבוריים ח"כ אוהד טל וערוץ 14, בגין פרסום טענות שקריות לגביו. בתביעה, שהוגשה לבית המשפט, דורש בנט פיצויים בסך 2 מיליון שקלים.

על פי כתב התביעה, הנתבעים פרסמו על בנט "שקרים חמורים שלא היו ולא נבראו". בתביעה נטען כי "מדובר בהשמצות זולות ופרועות אשר פוליטיקאית נואשת ממציאה כדי להטעין את הציבור ביחס למצבו הנפשי של התובע".

"מעולם לא נטל תכשיר תרופתי"

בכתב התביעה מודגש כי "התובע מעולם לא נטל תכשיר תרופתי לצורך תפקודו הנפשי". לטענת בנט, מדובר ב"כזבים שבראה הנתבעת כדי לתרץ את עריקתה המבישה ממפלגתו של התובע, וכדי לרצות את מי שמינה אותה כשרה - תמורת עריקתה".

עוד נטען בתביעה כי סילמן ביקשה "לנסות להציל את הקריירה הפוליטית הדועכת של שניהם, הקרבה לסיומה בבחירות הקרבות". כזכור, סילמן פרשה מקואליציית בנט-לפיד בשלב מסוים ובכך תרמה להפלת הממשלה.

"האמירות לא חסות תחת החסינות"

נקודה מרכזית בתביעה עוסקת בשאלת החסינות הפרלמנטרית. על פי הטענה, האמירות של סילמן וטל אינן חסות תחת החסינות העומדת בפני חברי הכנסת. "אין מדובר בהבעת דעת ולא במעשה שנעשה במסגרת מילוי תפקיד או למען מילוי תפקיד", נכתב בתביעה, "ועל כן מדובר במקרה מחוץ לחסינות העומדת בפני חברי הכנסת".

רקע: ההקלטות שעוררו את הסערה

התביעה מגיעה בעקבות חשיפת הקלטות של השרה סילמן, בהן נשמעה טוענת כי בנט סבל ממצב נפשי ירוד בתקופת כהונתו כראש ממשלה. על פי ההקלטות שחשף העיתונאי מוטי קסטל מחדשות 14, סילמן טענה בשיחה סגורה עם פעילים כי בנט סבל מבלבול ומגמגום, וכי אנשי צוותו נאלצו לספק לו כדורים בקופסאות מיוחדות.

במפלגת ביחד בראשות בנט דחו אז את הטענות על הסף והגדירו אותן כ"פייק ניוז מוחלט". גורמים במפלגה מסרו כי מדובר בטענות חסרות בסיס שמטרתן לפגוע בבנט ובמפלגה לקראת הבחירות הקרובות.