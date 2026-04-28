האמירויות עוזבת את OPEC • מכה אנושה לסעודיה וניצחון לטראמפ

בצעד דרמטי שמזעזע את עולם האנרגיה העולמי, הודיעה איחוד האמירויות על פרישתה מארגון המדינות מייצאות הנפט (OPEC). ההחלטה, שמגיעה על רקע מתיחות גוברת עם ערב הסעודיה, נתפסת כניצחון מדיני משמעותי לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומכה אנושה לממלכה הסעודית.

הצעד האמירתי משקף את העומק של המשבר בין מדינות המפרץ, כאשר ערב הסעודיה מהווה את הכוח המרכזי ב-OPEC, והפרישה האמירתית פוגעת קשות ביכולתה של הממלכה להוביל את מדיניות הנפט האזורית.

הפרישה תכנס לתוקף החל מ-1 במאי, יום שישי הקרוב, ובאמירויות נמסר: "איחוד האמירויות "תמשיך בתפקידה האחראי על ידי הגדלה הדרגתית וזהירה של הייצור בהתאם לביקוש ולתנאי השוק" ו"תמשיך לעבוד עם שותפים לפיתוח משאבים, תמיכה בצמיחה כלכלית ובגיוון".

עוד נכתב: "ראוי לציין כי החלטה זו לא משנה את מחויבותה של איחוד האמירויות ליציבות השוק העולמי או את גישתה המבוססת על שיתוף פעולה עם יצרנים וצרכנים. במקום זאת, היא מחזקת את יכולתה להגיב לדרישות השוק המתפתחות"

"איחוד האמירויות הערביות מאשרת את הערכתה למאמציה של אופ"ק ושל ברית אופ"ק+. חברותה של איחוד האמירויות בארגון הביאה לתרומות משמעותיות. עם זאת, הגיע הזמן למקד את המאמצים באינטרסים הלאומיים של איחוד האמירויות, במחויבויותיה לשותפיה, למשקיעיה, ליבואניה ולצורכי השוק. זה יהיה המוקד בהמשך".

חיזוק הציר האמריקאי-אמירתי

הפרישה מ-OPEC מגיעה על רקע התחזקות משמעותית של שיתוף הפעולה בין וושינגטון לאבו דאבי. כפי שנחשף לאחרונה, ישראל העבירה מערכת כיפת ברזל לאמירויות בתחילת המלחמה עם איראן, בצעד חסר תקדים המשקף את העומק של הקשרים הביטחוניים.

שיתוף הפעולה ההדוק בין האמירויות לארה"ב וישראל, במסגרת הסכמי אברהם, יצר ציר אסטרטגי חזק שמאפשר לאבו דאבי להתנתק מהתלות בסעודיה. האמירויות הפכה לשותפה המרכזית של ארה"ב במפרץ הפרסי, תוך שהיא מחזקת את מעמדה הכלכלי והמדיני באזור.

יצוין כי האמירויות שומרת על קשרים דיפלומטיים פעילים עם מדינות נוספות באזור. לאחרונה התקבל נשיא סוריה אחמד א-שרע באבו דאבי בכבוד נדיר, כאשר מטוסי קרב ליווי את המטוס הנשיאותי.

השלכות כלכליות ואסטרטגיות

הפרישה מ-OPEC תאפשר לאמירויות חופש פעולה מלא בקביעת מדיניות הנפט שלה, ללא תלות בהחלטות הארגון. הצעד צפוי לחזק את מעמדה הכלכלי של אבו דאבי ולאפשר לה להגדיל את הייצור והיצוא בהתאם לאינטרסים שלה.

עבור ממשל טראמפ, הפרישה האמירתית מהווה הישג מדיני משמעותי. היא מחלישה את כוחה של סעודיה בשוק האנרגיה העולמי ומחזקת את עמדת ארה"ב במפרץ. הצעד גם משקף את ההצלחה של המדיניות האמריקאית בחיזוק הקשרים עם האמירויות על חשבון הסעודים.

בריאד צפויים לראות בצעד פגיעה קשה באינטרסים הסעודיים. הממלכה, שהשקיעה משאבים רבים בשליטה ב-OPEC, מוצאת את עצמה מתמודדת עם משבר מדיני וכלכלי כפול - הן מול איראן והן מול בעלת בריתה לשעבר באמירויות.

שר האנרגיה של איחוד האמירויות, שנשאל האם הייתה התייעצות עם סעודיה בנוגע להחלטה לפרוש מאופ"ק ומאופ"ק+ השיב: "לא התייעצנו ישירות עם אף צד לפני שקיבלנו את ההחלטה".