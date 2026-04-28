נפט בוער זורם ברחובות: תיעוד מרוסיה מציג מחזה מפחיד 

נפט זורם ברחובות לאחר התקיפה בטואפסה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

מתקפת כטב"מים אוקראינית שבוצעה מוקדם יותר היום (שלישי) גרמה לשריפה גדולה בבית הזיקוק בעיר טואפסה ברוסיה. מדובר בתקיפה שלישית בנמל הים השחור בתוך פחות משבועיים.

הצבא האוקראיני אישר כי ביצע את התקיפה, במסגרת גל תקיפות מוגבר שמטרתו לפגוע בתעשיית הנפט הרוסית ולהפחית את ההכנסות המשמשות את מוסקבה למימון המלחמה באוקראינה. תמונות שפורסמו ברשתות החברתיות הראו עשן שחור סמיך עולה מאזור בית הזיקוק, בתוספת נהר זורם של נפט בוער ברחובות. בתגובה לכך קראו הרשויות לתושבים להישאר בבתים ולסגור חלונות.

עשן עולה לאחר התקיפה בטואפסה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

בית הזיקוק שהותקף הפסיק את פעילותו כבר ב-16 באפריל בעקבות נזק שנגרם לנמל כתוצאה מתקיפת כטב"מים, שהקשתה על הוצאת התוצרת. בתקיפה נוספת שבוצעה ב-20 באפריל דווח כי ירד “גשם שחור” בעיר, שהותיר שאריות שמנוניות על הקרקע.

תושבים בעיר הביעו זעם ברשתות המקומיות ותהו מדוע מערכות ההגנה האווירית לא חוזקו לאחר שלוש תקיפות רצופות. בחדרי צ׳אט מקומיים נטען כי הרשויות במוסקבה מתעלמות ממצבם.

דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב טען בתגובה כי הרשויות “פועלות באופן אינטנסיבי” נגד מתקפות הכטב"מים האוקראיניות. כשנשאל האם יוכרז מצב חירום סביבתי והאם יש צורך בפינוי רחב יותר עקב פליטת חומרים רעילים, השיב כי ננקטים צעדים ברמה המתאימה ואין לו מה להוסיף.