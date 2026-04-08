מדינות המפרץ דוחות את הפסקת האש: 'רק ניצחון מוחלט'

בעוד הבית הלבן מברך על הפסקת האש עם איראן ומדבר על "חלון דיפלומטי", בבירות המפרץ הפרסי נשמע מסר שונה לחלוטין. מאבו דאבי ועד ריאד, מדינות ערב הסוניות מבהירות לממשל טראמפ: הפסקת אש שמשאירה את איראן עם יכולות גרעין וטילים היא רק ספירה לאחור לפיצוץ הבא.

"האזור נכנס לשלב של עצירת נשימה", מזהירים פרשנים במפרץ. בעלות הברית של ארצות הברית דורשות הכרעה בסגנון נפילת סדאם חוסיין - לא פחות מכך. כידוע, מדינות אלו חשות את טבעת החנק האיראנית מתהדקת סביבן זה עשורים, וזוהי עבורן הזדמנות היסטורית לגדוע את זרועות התמנון של טהרן.

המודל הסעודי: הפלת המשטר

גורם בבית המלוכה הסעודי החריף את הטון בשיחה עם N12 והשווה את המצב לעיראק של 2003: "העולם כולו עד לסכנה שמציבה איראן. אם המשטר הזה לא יופל כפי שהופל משטרו של סדאם - מה הטעם במלחמה?". בעיתון "א-שרק אל-אווסט" הדגישו כי האזור נמצא ב"ספירה לאחור" לקראת החלטותיו של טראמפ.

על פי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, מדינות המפרץ דוחקות בארצות הברית ובמעצמות אירופה להקים קואליציה צבאית שתכבוש מחדש איים אסטרטגיים בנתיב המים, כולל את האי אבו מוסא המוחזק בידי איראן זה עשרות שנים. בנוסף לתוכנית הכיבוש, חיל הים והיחידות המיוחדות של האמירויות נערכים למלא תפקיד פעיל בפינוי מוקשים ימיים ובליווי ספינות.

לבנון נותרה מאחור

החרגת הזירה הלבנונית מהרגיעה מעוררת דאגה עמוקה במפרץ. בעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" הקטארי דווח על לחץ בינלאומי כבד לכלול את ביירות בהסכם, כאשר נשיא לבנון ג'וזף עאון מבהיר: "השלום האזורי חייב לכלול אותנו באופן קבוע".

יצוין כי בשבועות האחרונים התגלה כי מתחת לפני השטח של גורדי השחקים בדובאי ובסמטאות מנאמה, התנהל מצוד חשאי שהגיע לשיאו בימים האחרונים - גל מעצרים חסר תקדים של סוכני טרור איראניים וחיזבאללה שניסו לחדור ללב הכלכלה הערבית ולהקים תאי טרור רדומים.

מצוד במפרץ: סוכני חיזבאללה נחשפו

משרד הפנים בבחריין הודיע על מעצרם של שלושה חברי חוליה מסוכנים: אחמד אחמד חוסיין, חוסיין עבד אל-אמיר עשור ומונתז'ר עבד אל-מוחסן עלי. השלושה, שעברו אימונים מקצועיים בנשק ובחבלה על אדמת לבנון, פעלו בשירות המודיעין האיראני ותכננו לבצע פיגועי תופת בלב הממלכה.

המסר שעובר מממלכת בחריין ועד נסיכויות המפרץ לטהרן הוא חד וברור: המשחק הסתיים. סוכני הטרור של נסראללה, שהתחפשו לאנשי עסקים תמימים, מוצאים את עצמם כעת מאחורי סורג ובריח, בעוד מדינות ערב מתאחדות לחזית אחת נגד האיום האיראני.

האמירויות מציעות F-16 למלחמה

איחוד האמירויות, שבנתה את תדמיתה כמדינת יוקרה ושקט עסקי, מבצעת בימים אלה תפנית דרמטית במדיניותה הביטחונית. על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", אבו דאבי לא רק מציעה בסיסים צבאיים לכוחות המערב - היא מוכנה לשלוח את מטוסי ה-F-16 שלה למערכה חזיתית נגד איראן ולהשתתף בכיבוש איים אסטרטגיים במפרץ הפרסי.

המהלך חסר התקדים מגיע על רקע התקיפות האיראניות האחרונות שפגעו קשות בעורק החיים של האמירויות. כידוע, מצר הורמוז אינו רק נתיב שיט עבור המדינה - הוא המקור למזון, לאנרגיה ולכל מה שהפך את דובאי ואבו דאבי לפנינות המזרח התיכון.

המזרח התיכון נמצא בנקודת רתיחה דיפלומטית. בעוד המשלחות נערכות לשיחות בפקיסטן ביום שישי, בעלות בריתה של ארה"ב מבהירות לטראמפ: שקט זמני לא יקנה ביטחון. ללא טיפול במערכי הטילים והפעלת השלוחות, הפסקת האש הזו היא רק השקט שלפני הסערה הגדולה.