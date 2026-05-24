כך הגיב הרב לניגונים: עדכון ממיטת חוליו של המקובל הגר"ד קוק

ימים מתוחים בעיר טבריה: במהלך ראיון מרגש ברדיו קול חי, שיתף הרב גדליה קוק, בנו של המקובל הגה"צ רבי דב הכהן קוק שליט"א, בפרטים אודות מצבו הרפואי של אביו. בדבריו הציג תמונת מצב מורכבת אך שופעת אמונה, המשלבת בין דאגה רפואית עמוקה לבין תקווה גדולה.

המקובל הגה"ץ רבי דב קוק עדיין מאושפז במחלקת טיפול נמרץ במרכז הרפואי 'פוריה' בטבריה, כשהוא מורדם ומונשם באופן חלקי. הרב פונה לבית החולים בסוף השבוע האחרון לאחר שחש ברע, ולאחר התייעצות רפואית קצרה בביתו הוחלט לפנותו להמשך טיפול רפואי נשימתי.

סימני התעוררות: "התודעה מרפרפת"

יחד עם זאת, בימים האחרונים נרשמה מגמת שיפור מסוימת במצבו של הרב. על פי דברי בנו, במהלך ימי החג פתח הרב את עיניו באופן חלקי. הרב גדליה הדגיש כי עדיין לא מדובר בחזרה להכרה מלאה, אלא במצב תודעתי "מרפרף".

בני המשפחה והתלמידים אינם עוזבים את מיטתו לרגע, ומקיימים משמרות רצופות של לימוד תורה ותפילות ללא הפסקה סביב מיטת הרב.

רגע מרגש בטיפול הנמרץ

הרב גדליה תיאר התרחשות מיוחדת במינה בחדר האשפוז: כאשר ניגנו לרב את הניגונים האהובים עליו והקרובים לליבו, הוא הגיב בהבעת רגש ניכרת ואף אחז בידם של הנוכחים. הבן הגדיר זאת כנקודת האור הגדולה ביותר של הימים האחרונים, המעידה על הקשר החי של הרב לסובב אותו למרות המצב הרפואי המורכב.

יצויין כי בעבר חששו הרופאים מפני צורך בכריתת רגל, אך הרב חזר לעמוד על רגליו בניגוד לכל התחזיות הרפואיות המקובלות. הבן הגדיר את אביו כמי ש"מלומד בניסים".

הרב גדליה שיתף בסיפור על זיהום חמור ממנו סבל הרב לפני מספר שנים. למרות הנחיות הרופאים המודאגים, הרב נטל כדור אנטיביוטיקה אחד בלבד מתוך אמונה שלמה שזה יספיק. לתדהמת הצוות הרפואי, כעבור חודשים ספורים הזיהום נעלם לחלוטין והרב שב לעמוד שעות ארוכות בתפילה. "אנחנו רק קטני אמונה", הפטיר הבן בכאב.