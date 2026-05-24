כך הגיב הרב לניגונים: עדכון ממיטת חוליו של המקובל הגר"ד קוק

ימים מתוחים בעיר טבריה: במהלך ראיון מרגש ברדיו קול חי, שיתף הרב גדליה קוק, בנו של המקובל הגה"צ רבי דב הכהן קוק שליט"א, בפרטים אודות מצבו הרפואי של אביו. בדבריו הציג תמונת מצב מורכבת אך שופעת אמונה, המשלבת בין דאגה רפואית עמוקה לבין תקווה גדולה.
המקובל הגה"ץ רבי דב קוק עדיין מאושפז במחלקת טיפול נמרץ במרכז הרפואי 'פוריה' בטבריה, כשהוא מורדם ומונשם באופן חלקי. הרב פונה לבית החולים בסוף השבוע האחרון לאחר שחש ברע, ולאחר התייעצות רפואית קצרה בביתו הוחלט לפנותו להמשך טיפול רפואי נשימתי.
סימני התעוררות: "התודעה מרפרפת"
יחד עם זאת, בימים האחרונים נרשמה מגמת שיפור מסוימת במצבו של הרב. על פי דברי בנו, במהלך ימי החג פתח הרב את עיניו באופן חלקי. הרב גדליה הדגיש כי עדיין לא מדובר בחזרה להכרה מלאה, אלא במצב תודעתי "מרפרף".
בני המשפחה והתלמידים אינם עוזבים את מיטתו לרגע, ומקיימים משמרות רצופות של לימוד תורה ותפילות ללא הפסקה סביב מיטת הרב.
רגע מרגש בטיפול הנמרץ
הרב גדליה תיאר התרחשות מיוחדת במינה בחדר האשפוז: כאשר ניגנו לרב את הניגונים האהובים עליו והקרובים לליבו, הוא הגיב בהבעת רגש ניכרת ואף אחז בידם של הנוכחים. הבן הגדיר זאת כנקודת האור הגדולה ביותר של הימים האחרונים, המעידה על הקשר החי של הרב לסובב אותו למרות המצב הרפואי המורכב.
יצויין כי בעבר חששו הרופאים מפני צורך בכריתת רגל, אך הרב חזר לעמוד על רגליו בניגוד לכל התחזיות הרפואיות המקובלות. הבן הגדיר את אביו כמי ש"מלומד בניסים".
הרב גדליה שיתף בסיפור על זיהום חמור ממנו סבל הרב לפני מספר שנים. למרות הנחיות הרופאים המודאגים, הרב נטל כדור אנטיביוטיקה אחד בלבד מתוך אמונה שלמה שזה יספיק. לתדהמת הצוות הרפואי, כעבור חודשים ספורים הזיהום נעלם לחלוטין והרב שב לעמוד שעות ארוכות בתפילה. "אנחנו רק קטני אמונה", הפטיר הבן בכאב.
"צדיק יסוד עולם": חותנו הגר"י זילברשטיין מעורר
כאמור, לאחרונה בסיום שיעורו המרכזי, פנה חותנו הגדול של הגר"ד קוק, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה, אל לומדי השיעור בדברים חמים ונשגבים. הגר"י זילברשטיין עצר את סדר השיעור, ובקול חנוק מדמעות הגדיר את חתנו המקובל בביטויים נדירים: "הוא אדם שהדור עומד עליו, וכעת נמצא במצב קשה, הוא צדיק יסוד עולם ממש, לא יתואר! הוא גדול בחכמת הקבלה".
מיד לאחר דבריו המעוררים, פתח הגר"י זילברשטיין באמירת פרק ק"ל בספר התהילים, "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'". הגר"י קרא את הפסוקים מילה במילה, כאשר מאות המשתתפים בשיעור משיבים אחריו פסוק בפסוק ברעש גדול. לאחר אמירת התהילים, ערך הרב תפילת "מי שברך" מיוחדת ונרגשת לרפואתו השלמה והמהירה של המקובל בתוך שאר חולי ישראל.
קריאה נרגשת לציבור
בסיום דבריו, פנה הרב גדליה בקריאה נרגשת לכלל עם ישראל שלא להרפות ולאבד תקווה, שכן כוח התפילות מורגש היטב בחדרו של הרב והוא זה שמחזיק אותו.
הציבור בכל רחבי תבל נקרא לקרוע שערי שמיים ולהרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה והאיתנה של הגאון הצדיק: רבי דב הכהן בן שושנה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.
