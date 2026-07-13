בדרך לבחירות ( צילום: אריה לייב אברהמס, יונתן סינדל /Flash90 )

בעוד עולם התורה נאבק על נפשו מול גזירות הגיוס והסנקציות הכלכליות, שוב עלו היום (שני) לכותרות הדרכים בהם מנסים לפרק את החברה החרדית: מאחורי הקלעים מתקדמת הקמתה של מפלגה פוליטית חדשה, שמטרתה המוצהרת - לפצל את היהדות החרדית ולהחליש את כוחה של הנציגות התורנית המלוכדת.

בריאיון סוער שהעניקה בצהריים ענבר הרוש-גיטי, לשעבר בכירה במשרד הביטחון וכיום דמות מרכזית במפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט, היא חשפה בגלוי: "ייתכן שתקום מפלגה חרדית חדשה, המפלגה כבר נרשמה תחת השם 'דרך', ומדובר בחרדים ממלכתיים". יצוין כי המפלגה רשומה רשמית על שם 'למען אחי', אך בסיסה הוא רשימת 'דרך' בבית שמש. "קשורה מאוד למנהיגים" - אך מסרבת לחשוף שמות הרוש-גיטי, המודה בריאיון כי היא "קשורה מאוד למנהיגים בתוך השדה הזה", סירבה לחשוף את שמות הרבנים העומדים מאחורי המהלך. את הסירוב היא הסבירה בצורה חושפנית: "בגלל שלצערנו בעולם החרדי יש נטייה להקשות מאוד ולהחרים". עם זאת, היא אישרה בפה מלא כי מדובר באותם גורמים העומדים מאחורי מה שהיא מכנה "ישיבות ההסדר החרדיות". איראן מציגה: נתניהו וטראמפ בוכים על קברו של לינדזי | "התכוננו למוות פתאומי" ישראל גראדווהל | 09:44 לקראת ימי מחאות? אברך וצעירים מחסידות גור וערלוי נעצרו ונשפטו קובי ישראל | 12.07.26 עבור הציבור החרדי השומר על נפשו, מדובר בהתגשמות הפסוק "מֵאָיְבַי תְּחַכְּמֵנִי". הדברים שנאמרו מפי יוזמת התוכניות הללו חושפים ללא כחל וסרק את המזימה: להשתמש במיעוט שולי המכנה עצמו "חרדי ממלכתי" כדי ליצור מצג שווא של שותפות, ובכך להצדיק סנקציות דרקוניות וכפיית גיוס. "לא תלבשו מדים כי זה פוגע בזהות שלכם" במהלך הריאיון, חשפה הרוש-גיטי באופן מבהיל את שיטות הפעולה שבהן נקטו גורמי השלטון כדי לצוד נפשות מתוך עולם התורה. בהתייחסה לפרויקט "קודקוד" שהקימה במשרד הביטחון, היא הסבירה בגילוי לב כיצד עבדה שיטת הריכוך וההונאה: "מה שאמרנו [להם] – בואו לשירות רגיל, אבל לא תלבשו מדים. זאת אומרת הסיפור היה, וזה היה לפני השביעי באוקטובר: 'לא תלבשו מדים כי אנחנו מבינים שמדים זה סיפור שפוגע בזהות שלכם'." הודאה זו מטלטלה: המערכת מבינה היטב כי עצם לבישת המדים פוגעת בזהותו הציבורית של הבחור שלא רוצה עדיין להתנתק מקהילתו, ולכן פועלת בשיטת "שינוי הדרגתי" ומסווה את השירות. לדבריה, השיטה הזו עבדה מעבר למצופה, והיא מתגאה בכך ש"עד היום ניסו להיכנס לקודקוד 6,000 חרדים".

הר' דוד לייבל ( צילום: מאיר זלזניק )

המטרה המוצהרת: לעקוף את גדולי הדור

חמורה מכך היא הדרך שבה משרטטת הרוש-גיטי את עתיד היחסים של השלטון עם הציבור החרדי. תחת מעטה של "דאגה" ו"הידברות", היא חושפת את השאיפה לעקוף לחלוטין את הנהגתם הרוחנית של גדולי ישראל שליט"א:

"אני מאמינה שכשתהיה ממשלה חדשה שקודם כל תדבר ישירות עם החברה החרדית ולא תלך דרך כל מנגנוני התיווך האלה, אז אנחנו נראה שינוי אמיתי."

"מנגנוני התיווך" הללו, בלשונה המזלזלת, אינם אלא מרנן ורבנן ראשי הישיבות, חברי מועצות גדולי וחכמי התורה, המכוונים את דרכו של הציבור החרדי מאז ומעולם. בשמאל הממלכתי מבינים כי כל עוד הציבור החרדי שומע בקול רועיו הרוחניים, מזימות השילוב וההתבוללות התרבותית נידונות לכישלון. על כן, האסטרטגיה ברורה: ניסיון לפנות ישירות אל הנוער והציבור הרחב, תוך יצירת קרע בין הצאן לרועה.

החיבוק החם ל"חרדים החדשים"

מי שלדבריה צפויים להושיט יד למהלך המסוכן הזה ולשמש כראשי הגשר בתוך החומות, הם אותם גורמים המכנים עצמם "חרדים ממלכתיים". בריאיון היא אינה חוסכת בשבחים עבורם:

"אולי תהיה מפלגה חרדית חדשה. אנחנו יודעים שיש כוחות שאני קוראת להם חרדיות ממלכתית, שהם באמת אנשים שהם חזקים מאוד בתורה והם תלמידיהם של מיטב הרבנים כן, והם רוצים לדבר על חרדיות ממלכתית משתלבת, מאפשרת, משרתת, שותפה לנטל הכלכלי. אני מקווה שהם יקחו את ההובלה בחברה החרדית והם יוכלו להיות אולי שותפים שלנו בכנסת ובממשלה."

עבור הרוש-גיטי ואנשי מפלגתה, ה"חרדים" הללו הם הפרטנר המושלם: הם מוכנים לוותר על הייחודיות, להתפשר על החינוך, להשתלב במערכות החילוניות, ובעיקר - לשתף פעולה עם מי שמבקשים לפרק את המבנה המסורתי של היהדות החרדית.

בתוך בליל ההצהרות, מצאה לנכון הרוש-גיטי לתקוף בחריפות את תנועת ש"ס, כשהיא מצהירה כי ש"ס "רחוקה מאוד" משלושת הקריטריונים של מפלגתם (בהם "חוק שירות לכל") וכי היא מובילה את מה שהיא מכנה "מגמת הבדלנות החרדית".

"אנחנו נמצאים בעולם של פוליטיקה ישרה. שמנו שלושה קריטריונים שלצערי ש"ס רחוקה מהם מאוד... הראשונה זה מדינה יהודית דמוקרטית, השני זה ערכי מגילת העצמאות, והשלישי זה חוק שירות לכל... ש"ס היום מובילה, מובילה את מגמת הבדלנות שזה אתה יודע – מנוגד לתפיסתנו".

בחורי ישיבה ( צילום: שלומי כהן/Flash90 )

המטרה האמיתית: "לפרק את האוטונומיה החרדית"

כדי להבין מה באמת עומד מאחורי הניסיונות להקמת מפלגת "דרך" והחיבוק החם שהיא מקבלת מאנשי גדי איזנקוט, די להקשיב לדברים הבוטים שאמרה הרוש-גיטי עצמה בפאנלים סגורים ובשיחות פנימיות. שם, הרטוריקה הדיפלומטית מתחלפת בתוכנית מלחמה מוצהרת נגד הציבור החרדי.

הרוש-גיטי הסבירה בעבר בגלוי את ה"אסטרטגיה" שלה ושל שותפיה למפלגה:

"תקשיבו, כדי לגייס חרדים... אין ברירה. צריך לפרק את האוטונומיה החרדית. זה לא רק גיוס. זה לפרק את האוטונומיה החרדית. חדי העין שיקראו את כל הטקסטים שאנחנו כתבנו גם על חינוך, גם על כלכלה, וגם על שירות, ייראו בדיוק את זה... אנחנו הולכים על כל תחומי החיים החרדיים, ואנחנו לא מאפשרים לאוטונומיה החרדית להתקיים".

הרוש-גיטי אף לא היססה לחשוף את שיטת הפעולה המתוכננת, הכוללת עקיפה מכוונת של גדולי הדור:

"הדבר האחרון שצריך לעשות זה לדבר עם הרבנים שנמצאים בראש פירמידת האוטונומיה החרדית".

המתווה הדרקוני של מפלגת "ישר"

בראיון היום פירטה הרוש-גיטי את עיקרי התוכנית של מפלגתה ("ישר"), הממחישה אילו גזירות מחכות לציבור החרדי אם חלילה יעלה בידם להקים את ממשלת החלומות שלהם:

חוק שירות ממלכתי כפוי: הקמת מנהלת חדשה בעלת סמכויות דרקוניות להטלת חובת שירות על כלל אזרחי ישראל.

רק 3% פטור לכלל המדינה: הגבלת הפטור לצורך לימוד תורה ל-3% בלבד מכלל מחזור הגיוס הארצי – מכסה שתחולק בין חרדים, דתיים, מסורתיים ואף חילונים שרוצים ללמוד נושאים אחרים. משמעות הדבר היא חיסול כמעט מוחלט של עולם התורה ושליחת רבבות בני ישיבות לכלא או לשירות כפוי.

קריטריונים חיצוניים של המדינה: ביטול מוחלט של סמכות ראשי הישיבות והעברת ההחלטות לידי פקידי ממשל.

חנק כלכלי אכזרי: שלילת תקציבים, הטלת סנקציות אישיות קשות על הפרט החרדי, והפסקת כלל התמיכות למשפחות חרדיות.

הצבעה בבחירות בישראל ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

המייסדים והאזהרה של גדולי הדור

דבריה של הרוש-גיטי היום לא מגיעה בחלל ריק. כפי שפרסמנו כאן באתר 'בבלי' ביום הגשת הרשימות, בקשה רשמית אכן הוגשה לרישומה של מפלגה חדשה הנושאת את השם הרשמי "למען אחיי מפלגת כלל ישראל", המזוהה עם הסיעה המוניציפלית 'דרך' בבית שמש.

במסמכים שהוגשו לרשם המפלגות נחשפו עשרת המייסדים הראשונים – כולם תושבי בית שמש, ובהם דמויות המזוהות עם עמותות השילוב השונות. יתרה מכך, בניגוד מוחלט לגדרי הצניעות והמסורת הנהוגים ביהדות החרדית מאז ומעולם, המפלגה החדשה הציגה ברשימת המייסדים שלה מספר נשים.

בעבר, אנשי סיעת "דרך" הודו בגלוי כי שילוב נשים ברשימה מוריד את פוטנציאל ההצבעה בקרב הציבור מ-55% ל-20%, אך הצהירו אז בציניות: "דרך שעושים במדרגות לא עושים במעלית". כעת נראה שהם החליטו לעלות במעלית ישירות אל מחוץ לגבולות הקונצנזוס החרדי.

הדמות הציבורית המרכזית העומדת מאחורי יוזמות אלו הוא הר' דוד לייבל, שפועל בשנים האחרונות להקמת מוסדות אלטרנטיביים ולעידוד יציאת בחורים לצבא. גדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א יצאו בעבר במכתב חסר תקדים בחריפותו נגד פעילותו, וכתבו עליו דברים קשים כגידים.

הקשר למערכת הבחירות הקרבה

החשיפה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד. כפי שדווח באתר 'בבלי', נקבע סופית תאריך הבחירות לכנסת ה-26, שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז בחשוון התשפ"ז (27 באוקטובר 2026). מדובר במערכת בחירות גורלית מאין כמוה לציבור החרדי, כאשר בשטח מתנהלת מערכה חסרת תקדים על מעמד לומדי התורה.

בימים אלה ממש מתקיים בכנסת מרתון חקיקה חסר תקדים, בו הסיעות החרדיות מנסות לעגן הגנות משפטיות לבני הישיבות. בין היתר, עלה להצבעה חוק יסוד לימוד תורה בנוסחו המרוכך, וחוק המעצרים שיזם יו"ר ש"ס אריה דרעי, שנועד למנוע מעצר לומדי תורה.

על רקע זה, ניסיון הקמת מפלגה "חרדית" חדשה שתשתף פעולה עם גורמים המבקשים לכפות גיוס ולפרק את עולם התורה, נתפס בעולם החרדי כניסיון לפגוע בלכידות הפוליטית בדיוק בזמן הקריטי ביותר.

גורמים במפלגות החרדיות מוסרים לנו בתגובה: "אנחנו רואים בחומרה רבה את הניסיונות ליצור פילוג בציבור החרדי. הציבור שלנו יודע להבחין בין אמת לשקר, ובין מי שנאמן לדרך התורה למי שמנסה לסטות ממנה".