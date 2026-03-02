"ואין בזה מקום לשיקול דעת פרטי ואינו עניין לדעת תורה אלא הוא חובה גמורה מצד ההלכה לשמוע להם", הגר"ד לייבל במכתב חריף נגד המזלזלים בהוראות פיקוד העורף: "לא יוכלו לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה" | המכתב המלא (חדשות חרדים)
לראשונה בתולדות המדינה, בכירי צה"ל ומשרד הביטחון הסכימו להעניק סמכויות פיקוח מלאות לגוף אזרחי חיצוני, שיורכב מרבנים ואנשי חינוך ומקצוע, תחת האגף ביטחוני חברתי במשרד הביטחון. גוף זה יהיה אמון על וידוא קיום הפקודות המחמירות במסלולים החרדיים. גורמים בכירים: "נראה התקדמות משמעותית בחתימה הסופית בקרוב" (חרדים)
משל אחד שכתב הרמח"ל, "גן המבוכה", הפך לסמל מאיר לדרכו המיוחדת. במשל זה תיאר גן שבו שבילים רבים מבלבלים, וכולם נראים דומים זה לזה. רק מי שעומד על המגדל שבמרכז יכול לראות את התמונה המלאה ולהבחין בין הדרך הנכונה לשגויה | סיפור חייו של הרמח"ל מהווה מראה מרתקת לתופעות דומות בימינו (היסטוריה)