קמפיין מאסיבי הוצף הבוקר (ראשון) בכניסות וביציאות של הריכוזים החרדיים המרכזיים - בני ברק, ירושלים ואלעד. על שלטי החוצות הענקיים, מסר חד וברור: "אין מפלגה חרדית בלי הציבור החרדי". מאחורי הקמפיין, שבו הושקעו עד כה למעלה משני מיליון שקלים, עומד מהלך פוליטי משמעותי שמטרתו לכפות על המפלגות החרדיות הוותיקות לשלב נציג של הציבור המודרני ברשימות לכנסת.

המוביל את המהלך הוא מוטי לייטנר, בן 33, נשוי ואב לארבעה, המשמש כמשנה לראש עיריית בית שמש ויו"ר הסיעה המוניציפלית 'דרך'. כזכור, לפני כחודשיים דיווחנו על הגשת בקשה רשמית לרישום מפלגה חדשה בשם "למען אחיי מפלגת כלל ישראל". כעת, לאחר שהמגעים השקטים עם ההנהגה הוותיקה נקלעו למבוי סתום, הוחלט להוציא את המאבק אל הרחוב.

התאגדות תחת קורת גג אחת

בחודשים האחרונים התגבש מהלך פוליטי משמעותי: חרדים רבים מרחבי הארץ, המזוהים עם הציבור המודרני, התאגדו תחת קורת גג פוליטית אחת - סיעת 'הציבור החרדי'. התנועה, שצמחה מתוך קבוצת מייסדים מבית שמש המזוהים עם הסיעה המוניציפלית 'דרך', מנסה לרכוב על הקמפיינים שהיו ברחוב החרדי בשנים האחרונות נגד נציגי המפלגות החרדיות בעניין חוק הגיוס ונושאים נוספים.

כצעד מקדים, הגישו אנשי הקבוצה בקשה רשמית למשרדי רשמת המפלגות לרישומה של מפלגה חדשה בפנקס המפלגות. השאיפה הראשונית והמוצהרת היא להיכנס כבלוק טכני באחת מהמפלגות החרדיות הקיימות - יהדות התורה או ש"ס - כדי להבטיח את ייצוגו של לייטנר בכנסת.

מסרים לוחמניים, מטרות מתונות

על פי הצהרות לייטנר, מסרי הקמפיין לוחמניים ומדברים על מצב החירום של המגזר: רדיפת בני התורה והאיום על עולם הישיבות, העוני המחפיר בחברה החרדית והנשירה המזנקת. לייטנר טוען כי "עולם התורה מצוי תחת מתקפה חסרת תקדים" וכי אין פריווילגיה לעמוד מנגד. בסביבת הסיעה מבהירים כי כל עוד הדרישות לא ייענו, הקמפיין יתגבר והבכירים ימשיכו לגייס כספים למטרה זו.

עם זאת, עיון במסמכי היסוד של המפלגה שהוגשו לרשמת המפלגות חושף תמונה שונה לחלוטין. המטרות המפורטות במסמכים הרשמיים ממוקדות כולן בהשתלבות: קידום השתלבות אחראית של הציבור החרדי בחיי המדינה והחברה, פיתוח דרכים לשילוב בשירות ובתעסוקה, חיזוק היכולת להתפרנס בכבוד, עידוד שיח קהילתי פנימי והובלת שינוי להתמודדות עם אתגרי ההשתלבות, ובניית גשרים מבוקרים בין הציבור החרדי למערכות המדינה.

פער זה בין המסרים המופנים פנימה לרחוב החרדי לבין המטרות הרשומות במסמכים, מעלה שאלות לגבי הפעילות האמיתית שמבקשת הקבוצה לקדם. האם מדובר במהלך אותנטי לייצוג הציבור המודרני, או בניסיון להוביל שינוי עמוק יותר בחברה החרדית תחת מעטה של ייצוג פוליטי?

"חרדיות ממלכתית" - הרשימה החדשה תכנס לממשלתו של איזנקוט?

בראיון סוער שהעניקה לפני כשבוע ענבר הרוש-גיטי, לשעבר בכירה במשרד הביטחון וכיום דמות מרכזית במפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט, היא חשפה בגלוי: "ייתכן שתקום מפלגה חרדית חדשה, המפלגה כבר נרשמה תחת השם 'דרך', ומדובר בחרדים ממלכתיים". יצוין כי כאמור המפלגה רשומה רשמית בשם 'למען אחי', אך בסיסה הוא רשימת 'דרך' בבית שמש.

"אנחנו יודעים שיש כוחות שאני קוראת להם חרדיות ממלכתית, והם רוצים לדבר על חרדיות ממלכתית משתלבת, מאפשרת, משרתת, שותפה לנטל הכלכלי. אני מקווה שהם יקחו את ההובלה בחברה החרדית והם יוכלו להיות אולי שותפים שלנו בכנסת ובממשלה."

תפוח האדמה הלוהט: שילוב נשים

אחד הנושאים המורכבים ביותר סביב המפלגה החדשה הוא סוגיית שילוב הנשים ברשימה. כזכור, לפני הבחירות המוניציפליות האחרונות בבית שמש, טענו בסיעת 'דרך' כי סקרים פנימיים הראו פוטנציאל היענות של 55% לרעיונות הרשימה. עם זאת, כאשר נשאלו המשיבים האם יסכימו להצביע לרשימה חרדית שבה מוצבת אישה, פוטנציאל התמיכה צנח ל-20% בלבד.

באותם ימים הצהירו אנשי הסיעה: "איננו באים 'לחנך' את הציבור. אנחנו אנשים מעשיים. דרך שעושים במדרגות לא עושים במעלית". במפלגה החדשה שהוגשה לרשם המפלגות המגמה השתנתה, וברשימת המייסדים אכן מופיעות מספר נשים. למרות זאת, בקרב חוגים של נשים חרדיות מודרניות נשמעת ביקורת נוקבת. לטענתן, אין כוונה אמיתית לשלב נשים במקומות ריאליים ברשימה לכנסת. פעילה מוכרת בציבור המודרני אף תקפה הבוקר את המהלך בעקבות השקת הקמפיין, וטענה כי התברר שלייטנר הינו עוד "עסקן אגודאי ממוצע".

התרחישים הבאים: בלוק טכני או חבירה לבן גביר

השאיפה הראשונית והמוצהרת של סיעת 'הציבור החרדי' היא להיכנס כבלוק טכני באחת מהמפלגות החרדיות הקיימות כדי להבטיח את ייצוגו של לייטנר בכנסת. המארגנים מנהלים מגעים עם בכירים ביהדות התורה ובש"ס, אך עד כה נתקלו בהתנגדות מההנהגה הוותיקה.

עם זאת, המארגנים אינם פוסלים תרחישים קיצוניים יותר אם המשא ומתן ייכשל. גורמים בסביבת המפלגה מסרו כי במידה והדלתות ביהדות התורה ובש"ס ייסגרו בפניהם, בכוונתם לבחון חבירה פוליטית ליו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, במטרה לרוץ יחד איתו במסגרת של בלוק טכני בבחירות הקרובות.