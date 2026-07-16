סערה פוליטית פרצה היום (חמישי) בעקבות דבריו של גדי איזנקוט בראיון לחדשות 13, שבו ערך השוואה בין יו"ר מפלגת רע"ם מנסור עבאס לבין פעיל ההסברה הערבי-ישראלי יוסף חדאד. ההשוואה עוררה תגובות זועמות הן מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו והן מצד חדאד עצמו, שהאשים את איזנקוט בגזענות.

נתניהו פרסם סרטון תגובה שצולם בעודו מתהלך בחצר מעונו, שבו תקף את איזנקוט על כוונתו לשבת בקואליציה עם המפלגות הערביות. "שמעתי ונדהמתי. איזנקוט מנסה להצדיק את העובדה שהוא מתכוון ללכת עם מנסור עבאס ולהקים ממשלה שתלויה במפלגות הערביות", מסר ראש הממשלה. נתניהו ניסה להבהיר את ההבדלים בין שתי הדמויות: "יוסף חדאד הוא גיבור ישראל. הוא נפצע בלבנון, הוא נכה צה"ל, הוא נלחם בחזיתות ההסברה כמו נמר למען מדינת ישראל", כך טען. לעומת זאת, את יו"ר רע"ם האשים נתניהו בכך ש"שולל את קיומה של מדינת ישראל, הוא תומך בחמאס, הוא קיבל בממשלת השמאל עשרות מיליארדי שקלים בשביל החמאס". את סרטון התגובה חתם נתניהו בפנייה ישירה לאיזנקוט: "אז גדי, לשם שינוי אמרת את האמת. אתה מוכן ללכת עם מנסור עבאס ואתה חייב ללכת איתו ועם המפלגות הערביות, אחרת אין ממשלה. אני אקים ממשלה לאומית רחבה עם כל מי שמכיר במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי". השכל מקימה מפלגה חילונית חדשה: "נמאס מתלות בחרדים" דוד קליין | 15.07.26 מאה שערים: ילדה בת 4.5 נהרגה בתאונה משה כץ | 15.07.26 "אתה משווה ביני למנסור עבאס כי שנינו ערבים?" מוקדם יותר היום יצא חדאד עצמו במתקפה חריפה נגד איזנקוט, תוך שהוא מביע אכזבה והפתעה עמוקה מדבריו של הרמטכ"ל לשעבר. חדאד שיתף את עוקביו כי צפה בראיון מספר פעמים ולא הצליח להבין את התשובה של איזנקוט. "אתה משווה ביני למנסור עבאס כי שנינו ערבים? הרי מלבד הזהות הערבית אין בינינו כלום משותף!", זעם חדאד. הוא הטיח האשמות קשות באיזנקוט תוך שימוש בעברם הצבאי המשותף: "אתה גולנצ'יק גדי - גם אני! אז אתה משווה בין גולנצ'יק נכה צה"ל לבין מי שלא מסוגל לקרוא לחמאס ארגון טרור?!"

הסרטון שפרסם נתניהו הסרטון שפרסם נתניהו 10 10 0:00 / 1:04

חדאד המשיך והדגיש את ההבדלים התהומיים בינו לבין יו"ר רע"ם: "אתה משווה ביני שהקמתי עמותה ערבית ישראלית שדוגלת בשותפות ועושה הסברה למען המדינה לבין מנסור עבאס שהמפלגה שלו מחוברת לעמותת סיוע 48 שהעבירה לפי תחקירים שפורסמו כספים לארגוני טרור כולל חמאס?!"

פעיל ההסברה הבהיר בנחרצות: "אין שום דבר שמקשר ביני לבין מנסור עבאס ושאף אחד לא ינסה להלבין ולהכשיר אותו על הגב שלי. אני מתנגד נחרצות לדרך של המפלגות הערביות, אני מאמין שלא צריך לשבת איתן - צריך להעיף אותן!"

"להחרים את המפלגות הערביות זה לא גזענות"

חדאד ניצל את ההזדמנות כדי לעשות סדר בשמועות הרבות הנוגעות לעתידו הפוליטי. הוא הבהיר כי אכן שוקל כניסה לחיים הפוליטיים, אך בניגוד לפרסומים שונים הוא אינו סגור באף מסגרת וטרם קיבל החלטה סופית לגבי המשך דרכו.

עם זאת, חדאד הדגיש כי לדעתו יש להחרים באופן מוחלט את המפלגות הערביות המכהנות כיום בכנסת. "לא כי הם ערבים, אני הרי ערבי - אלא כי הם אנטי ישראלים!", הסביר והוסיף משפט נוקב: "להחרים את המפלגות הערביות זה לא גזענות! להגיד שאני ומנסור עבאס זה אותו דבר כי אנחנו ערבים - זה כן!"