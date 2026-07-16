אלי גולדשמיט ( צילום מסך, מתוך שידורי ערוץ I24 )

אלי גולדשמידט, חבר כנסת בולט לשעבר מסיעת העבודה, הכריז היום (חמישי) על חזרתו הרשמית לזירה הפוליטית לאחר כרבע מאה של היעדרות. גולדשמידט, שכיהן כיו"ר סיעת העבודה ויו"ר ועדת הכספים בכנסת ה-15, מקים מפלגה לאומית חדשה בשם "ישראל מתפכחת" בשיתוף עם תא"ל במיל' דני ון בירן, לשעבר קצין המילואים הראשי של צה"ל.

המפלגה החדשה צפויה להתמודד במערכת הבחירות הקרובה, כאשר אחת מהצהרותיה המרכזיות ביותר היא תמיכה חד-משמעית בהקמת ממשלה בראשות בנימין נתניהו - צעד המהווה היפוך דרמטי עבור פוליטיקאי שהיה בעבר מהקולות הבולטים במחנה השמאל-מרכז. מהקיבוץ לכנסת: הקריירה הפוליטית העשירה גולדשמידט נחשב בעבר לאחד הדמויות המרכזיות בתנועה הקיבוצית ובמפלגת העבודה. הוא כיהן כחבר מזכירות התק"ם וחבר הפורום הפוליטי של התנועה, ושימש כחבר כנסת בכנסות ה-13 עד ה-15 בין השנים 1992-2001. השכל מקימה מפלגה חילונית חדשה: "נמאס מתלות בחרדים" דוד קליין | 15.07.26 במהלך כהונתו הפרלמנטרית, מילא גולדשמידט תפקידי מפתח: שימש כיושב-ראש ועדת הכנסת, יו"ר סיעת העבודה בכנסת ה-14, ויו"ר ועדת הכספים בכנסת ה-15. כמו כן, היה חבר בוועדת החוקה ובוועדה לבחירת שופטים. בשנת 2001, לאחר הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה, התפטר מהכנסת ופרש מהחיים הפוליטיים, לאחר שהצהיר כי מאס בפוליטיקה. "עידן אוסלו הסתיים": המהפך האידיאולוגי גולדשמידט הסביר את המעבר האידיאולוגי החד שעבר והקישור למהלך הנוכחי: "עידן הפשרות של אוסלו הסתיים, והנוסחה של שטחים תמורת שלום התבררה כטעות. מתקפת 7 באוקטובר הובילה לשינוי עמוק בעמדותיי והביאה לתפכחות הכרחית", מסר. שותפו להקמת המפלגה, תא"ל במיל' דני ון בירן - מי שהיה ממובילי המאבק בתופעת הסרבנות ומייסד עמותת "נקראים לדגל" - הבהיר: "מדינת ישראל זקוקה בעת הזו לכיוון ברור, אשר יושתת על ריבונות, חיזוק האתוס הלאומי והפסקת השסעים והמאבקים הפנימיים בחברה הישראלית".

ראש הממשלה נתניהו עם חברי הכנסת החרדים, אילסוטרציה ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

"את לומדי התורה צריך לכבד!"

גולדשמידט הדגיש לאחרונה בראיון לאבי בלום ברדיו "קול חי" כי יש להכיר בערך לימוד התורה ולכבד את מי שמקדיש לכך את חייו. "לימוד התורה הוא נושא חשוב, וראוי להתקיים במדינת ישראל", אמר. "לומד תורה אמיתי זה אדם ש-24/7 עוסק בזה. את האנשים האלה צריך לכבד וצריך לאפשר להם ללמוד תורה".

לדבריו, לצד ההכרה בלומדי התורה, יש להסדיר גם את מעמדם של מי שאינם לומדים. "בני התורה צריכים להיות פנויים ללימוד התורה באופן מלא", אמר. "אבל יש גם הרבה חרדים שאינם לומדים תורה, והם צריכים להיות כמו כל אדם אחר במדינת ישראל".

במקביל, גולדשמידט הציב תנאי ברור לגיוס חרדים שאינם לומדי תורה: צה"ל חייב לאפשר להם להיכנס חרדים ולצאת חרדים. "כל המערכת צריכה להתאים את עצמה", אמר. "הצבא עדיין רחוק מהמוכנות האמיתית לגייס חרדים באופן שיוכלו לחיות על פי אמונתם באופן מלא".

קהל היעד: מי שהתפכח אחרי הטבח

על פי המייסדים, המפלגה החדשה מיועדת לענות על צורך של ציבור רחב שעבר תהליך אידיאולוגי משמעותי בשנים האחרונות. קהל היעד המרכזי הוא מצביעי שמאל ומרכז לשעבר, אשר עמדותיהם השתנו מן הקצה אל הקצה בעקבות אירועי טבח ה-7 באוקטובר, וכעת מעוניינים להשתלב במחנה הלאומי.

בנוסף, המפלגה פונה לציבור ציוני-לאומי רחב שאינו מוצא את מקומו במפלגות הקיימות כיום במפה הפוליטית. המפלגה מציגה קו ימני נחרץ ומתנגדת באופן מוחלט להקמת מדינה פלסטינית, תוך פעילות אקטיבית לביסוס הריבונות הישראלית וקידום תוכניות מעשיות לשילוב הציבור החרדי בשירות צבאי ובחברה הכללית.

הרכב הרשימה המלא והמועמדים הנוספים שיוצבו בה צפויים להתפרסם בהמשך, בהתאם להתקדמות ההיערכות של המפלגה למערכת הבחירות.