רעידת אדמה בסקר חדש: לראשונה יש 61 מנדטים לממשלה לאחד הגושים

סקר מנדטים דרמטי במיוחד שפורסם הערב (רביעי) בחדשות 13 מציג תפנית פוליטית חסרת תקדים, המערערת באופן מוחלט את מאזן הכוחות ומשרטטת לראשונה דרך ברורה להקמת ממשלה חלופית.

על פי נתוני הסקר החדש, גוש מתנגדי נתניהו (האופוזיציה) משיג לראשונה את הרוב המיוחל של 61 מנדטים – לראשונה ללא צורך בהישענות על המפלגות הערביות, שמצידן זוכות ל-9 מנדטים נוספים. מנגד, גוש הקואליציה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו נחלש משמעותית ויורד לשפל של 50 מנדטים בלבד.

הזרז המרכזי לטלטלה הפוליטית הזו הוא התחזקותה של רשימת "הנדל-טרופר" המשותפת, שעל פי הסקר הנוכחי מצליחה לעבור את אחוז החסימה לראשונה ולקבל 4 מנדטים. ההצטרפות של הרשימה, המורכבת מאנשי המילואים של יועז הנדל ותנועתו של חילי טרופר, מעבירה קולות יקרים מגוש לגוש ומשלימה את הפאזל הדרוש לאופוזיציה כדי להגיע לרף ה-61. לצד זאת, מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן רושמת מגמת עלייה עקבית ומטפסת לנתון של 11 מנדטים.

בצמרת המפה הפוליטית, מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו מובילה אמנם בנתון מפלגתי צר של 22 מנדטים, אך ממש מאחוריה ניצבת מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט עם 21 מנדטים, הממצבת את עצמה כאלטרנטיבה השלטונית המרכזית.

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מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט זוכה בסקר הנוכחי ל-15 מנדטים, ואילו מפלגת "ישראל ביתנו" של אביגדור ליברמן מקבלת 10 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות והדתיות, "יהדות התורה" מובילה עם 8 מנדטים, ואחריה מפלגת ש"ס ועוצמה יהודית שמקבלות 7 מנדטים כל אחת. מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ' עומדת על 6 מנדטים.

בקרב המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל משיגה 5 מנדטים ורע"ם של מנסור עבאס מסיימת עם 4 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נותרות מפלגות בל"ד (עם 2% מתמיכת הבוחרים) וכחול לבן (עם 0.8% בלבד). תמונת המצב הזו מעוררת מחדש את המערכת הפוליטית ומחזקת את ההערכות כי הקרב על כל קול עשוי להכריע את זהות הממשלה הבאה.