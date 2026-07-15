מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) באופן סופי, בקריאה שנייה ושלישית, את החוק הדרמטי להחלשת תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה והגבלת סמכויותיו. החוק, שהובל על ידי יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן, עבר ברוב של 65 חברי כנסת שתמכו בהצעת החוק, מול 51 חברי אופוזיציה שהתנגדו לה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה הדרמטית באולם המליאה. למרות המתיחות הפוליטית והחששות בקואליציה, חברי הכנסת שהוגדרו בימים האחרונים כ"מורדים" והצביעו נגד החלטות הקואליציה רק אתמול, בחרו הפעם ליישר קו, התייצבו במליאה והצביעו בעד החוק לבקשתו של ראש הממשלה.

החוק החדש משנה באופן יסודי את מאזן הכוחות בין הרשות המבצעת למערכת המשפטית המייעצת לה. על פי הנוסח שאושר, מעתה ואילך תהיה הממשלה רשאית לדחות באופן רשמי את חוות הדעת המשפטיות של היועץ המשפטי לממשלה, ולקבוע כי הן אינן מחייבות אותה עוד. בנוסף, החוק מעניק לממשלה את הזכות המלאה לקחת ייצוג משפטי פרטי ונפרד בבג"ץ בכל עת שתחפוץ בכך, מבלי להידרש לאישורו של היועמ"ש כפי שהיה נהוג עד כה. משמעות הדבר היא שלילת "בלעדיות הייצוג" שהייתה נתונה בידי מערך הייעוץ המשפטי לממשלה.

סעיף משמעותי במיוחד בחוק קובע כי הממשלה תוכל לאסור באופן מוחלט על היועץ המשפטי לממשלה להופיע בפני בית המשפט העליון ולטעון נגד עמדת הממשלה או להציג עמדה עצמאית המנוגדת לקו הרשמי של השרים. בכך נמנע מהיועמ"שית להצהיר בבג"ץ כי מהלכי הממשלה אינם חוקתיים או אינם עומדים במבחן המשפטי, כפי שאירע בעתירות רבות בעבר. כמו כן, החוק מסדיר את נושא המינויים והפיטורים ומעניק לממשלה הבאה שתקום את הסמכות המלאה לקבוע באופן בלעדי את התנאים והפרוצדורה למינוי יועץ משפטי לממשלה ולפיטוריו, צעד שמחליש משמעותית את עצמאותו של התפקיד ומפיג את החשש של שרים מפני סנקציות משפטיות מצד היועמ"ש המכהן.