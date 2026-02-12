מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להגבלת כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 51 מתנגדים. החוק הדרמטי קובע בין היתר כי הממשלה תוכל לדחות את חוות דעת היועמ"ש, לקחת ייצוג נפרד בבג"ץ, ואף לאסור עליה להופיע בבית המשפט כדי לטעון נגד עמדת הממשלה. נתניהו נעדר מההצבעה, בעוד "מורדי הקואליציה" שהתנגדו אמש לחוקים אחרים, התייצבו הפעם והצביעו בעד החוק לבקשתו (פוליטי)
בשיחות סגורות שנחשפו: הנחיה ברורה לנצל את החודשים שנותרו להשלמת "בניין הכוח" של הימין • החשש מתאריך 8 בספטמבר: "מנדט או שניים יאבדו בגלל אומן" | האם הממשלה תצליח להקים את קומת הביטחון המשפטית? (פוליטי מדיני)
בשנים האחרונות, נדמה שהמושגים 'אקטיביזם' ו'שמרנות' הפכו מכלי עבודה משפטיים לכלי נשק בשיח הפוליטי. בכל פעם שבג"ץ פוסל חוק, או שהממשלה מקדמת רפורמה, האוויר מתמלא בהאשמות על 'דיקטטורה שיפוטית' מזה ו'קץ הדמוקרטיה' מזה. אך בתוך הרעש הגדול, נשכחה השאלה היסודית: על מה אנחנו בעצם מתווכחים כשאנחנו מדברים על פרשנות החוק? (חוק ומשפט, פוליטי)