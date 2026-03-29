השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה היום לחברי הכנסת החרדים, מבלי להזכירם באופן מפורש, בבקשה שיתמכו בחוק עונש מוות למחבלים | מחר יעלה במליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית החוק שישלח את המחבלים לגרדום (חדשות)
מעמד מרגש במשכן: רב הכנסת ומנכ"ל הכנסת אירחו את הגאון רבי דוד לאו למכירת החמץ המסורתית של הבית | בשיא של האירוע נשא הרב דברי חיזוק על חשיבות האחדות בעם ישראל דווקא בימים אלו, וקרא לשמור על המסורת המשותפת (כנסת)
הכנסת חגגה היום יום הולדת 77 ונערך כינוס חגיגי, אליו לא הוזמן כפי הנהוג נשיא בית המשפט העליון, האופוזיציה החרימה את הדיונים ולפיד הגיע לנאום ותקף: "אתם מייצגים רק חצי מדינה", יו"ר הכנסת אוחנה אמר: "הכנסת לא יכולה להתעלם מרמיסתה, מי שמכבד יכובד" | ראש הממשלה אמר: "הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה היא ביטול הדמוקרטיה. צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות" | כל הפרטים (חדשות, פוליטי)
ראש הממשלה ממשיך להעיד הבוקר במשפטו, וגם היום עדותו תקוצר לאחר שהעביר מעטפה ביטחונית חשובה לעיון השופטים | פרקליטו הגיב לדיווחים על כך שרה"מ שיקר לבית המשפט: "הוא היה בעניינים יותר דחופים מהכנסת" (משפט)
הכנסת דנה בשעה זו בנוגע לניגודי העניינים בחקירת הפצ"רית בפרשת 'שדה תימן', היועמ"שית וראש אגף החקירות נעדרו מהדיון | "הם חושבים שהדיון לא מעניין ולאזרחי ישראל לא מגיעות תשובות, המכתב שקיבלנו מהם מעיד כאלף עדים - על ניגודי העניינים ושיבוש החקירה המתקיים ברגעים אלו ממש" (חדשות)
כולנו מכירים את הטרטור שבהעברת טסט לרכב. גם הוועדה להסרת חסמים בכנסת מכירה בבעיה, ומנסה למצוא פתרונות עבור רכבים חדישים משנת 2023 ואילך, שלא יצטרכו מעתה לעבור טסט בכל שנה | האגרה? אותה תצטרכו לשלם בכל מקרה, ועדיין, מדובר במהלך שיחסוך להרבה מאיתנו לא מעט כאב ראש | כל הפרטים (חדשות, כנסת)
התקרבות מפתיעה נרשמה בימים האחרונים בין ישראל לאוקראינה, שבאה לידי ביטוי בין היתר בביקורו אמש של שר החוץ הישראלי גדעון סער בקייב | היום התקיימה ישיבה ראשונה בכנסת של שדולת ישראל-אוקראינה, כאשר ברקע ניצבת לעיני הנוכחים המלחמה המשותפת באיראן (חדשות, מדיני)
ההדלפות מישיבת סיעת יהדות התורה בכנסת נמשכות מדי שבוע, ובעקבותיהם יו"ר הסיעה ח"כ יצחק פנדרוס שיגר הודעה מאיימת: "חברי הסיעה לא יתראיינו בפני עיתונאים או כלי תקשורת, שיפרסמו הדלפות מישיבות הסיעה" | האם היא מקובלת על כל חברי הסיעה? (כנסת)
בימים האחרונים נערכים במפלגת הליכוד לקראת הבחירות לפריימריז של המפלגה, בצל חילוקי בדעות הקשיים סביב סוגיית גיוס החרדים | במפלגה שוקלים לשנות את מיקום המחוזות שישובצו ברשימת הליכוד | הסיבה: חשש מבריחת מצביעים פוטנציאליים סביב רשימת קיצוניים (פוליטי)